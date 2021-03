Người lính quân hàm xanh Hà Tĩnh giúp ngư dân vững vàng nơi đầu sóng

Không chỉ bảo vệ chủ quyền biên giới biển, cán bộ, chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh còn là bạn đồng hành với ngư dân, trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân

Đại tá Nguyễn Thái Bình, Phó Chính ủy - BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Để tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn khơi bám biển, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP chỉ đạo các đồn và trạm kiểm soát biên phòng tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, đảm bảo chặt chẽ về nghiệp vụ, đúng pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của BĐBP.

Đồn Biên phòng Lạch Kèn trao tặng ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, quản lý hoạt động của người, phương tiện ra, vào khu vực biên giới biển gắn với tuyên truyền cho ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, các hiệp ước, hiệp định về phân định vùng biển, nhất là không vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân vươn khơi đánh bắt hải sản.

Cán bộ, chiến sỹ biên phòng tuyên truyền cho ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, các hiệp ước, hiệp định về phân định vùng biển, nhất là không vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài.

Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển.

Từ năm 2016 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã thành lập 268 tổ/2.166 thuyền viên tham gia “Tổ tàu, thuyền an toàn” vừa đánh bắt thủy, hải sản vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; 24 tổ bến bãi an toàn, đảm bảo an ninh trật tự tại các bến bãi .

Những người lính quân hàm xanh ngày ngày sát cánh trong mỗi chuyến đi biển của ngư dân

Các mô hình, tổ tự quản bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền vùng biển, bảo vệ tài nguyên môi trường, lợi ích quốc gia trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, BĐBP đã tiếp nhận 10.600 tin, trong đó gần 6.000 tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hoạt động vi phạm chủ quyền trên biển, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển.

Những lá cờ Tổ quốc được BĐBP Hà Tĩnh trao tặng đã tiếp thêm động lực để ngư dân tiếp tục vươn khơi mưu sinh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Xã Xuân Hội và xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân có 17 phương tiện đánh bắt xa bờ với công suất trên 300 CV. Phát huy vai trò của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã vận động thành lập 2 "tổ tàu, tuyền an toàn”.

Từ những tổ tàu, thuyền an toàn, ngư dân không chỉ có điều kiện hỗ trợ nhau trên biển mà còn cung cấp thông tin có giá trị liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Ảnh Bác Hồ luôn được ông Lê Văn Ất treo trang trọng trên tàu trong mỗi chuyến đi biển

Là người làm nghề đánh bắt hải sản lâu năm, ông Lê Văn Ất, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân - chủ tàu vỏ thép HT96726-TS, Tổ trưởng “Tổ tàu, thuyền an toàn” cho biết: Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lạch Kèn (huyện Nghi Xuân) thường xuyên tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm vùng biển nước ngoài.

“Trước mỗi chuyến đi biển dài ngày, tôi và các ngư dân đều được các cán bộ, chiến sỹ tới thăm hỏi, động viên và cung cấp những thông tin liên quan đến ngư trường tàu của mình sắp tới, hướng dẫn ngư dân cách kết nối thông tin liên lạc, cách xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm... Chính điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho tôi cũng như những ngư dân khác trước mỗi chuyến ra khơi”, ông Ất chia sẻ.

Đểm tựa của ngư dân trong mỗi chuyến ra khơi

Không chỉ sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách thậm chí là hiểm nguy để giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị biên phòng trên toàn tuyến biển của Hà Tĩnh còn luôn xung kích ở tuyến đầu, là điểm tựa vững chắc cho cư dân vùng chân sóng trong những tình huống đột xuất khi phải đương đầu với sự khắc nghiệt của thiên tai, bão lũ.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thiên Cầm tuyên truyền ngư dân phòng, chống dịch Covid-19

Theo Đại tá Nguyễn Thái Bình, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, trong những năm qua, BĐBP Hà Tĩnh đã điều động trên 6.575 lượt cán bộ, chiến sỹ; 99 lượt ô tô, 18 lượt tàu cứu nạn, 35 lượt ca nô xuống các địa bàn tổ chức phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp Nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ.

BĐBP Hà Tĩnh đã kịp thời cứu 16 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn ở vùng biển Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh vào tháng 10/2020. Ảnh tư liệu.

Từ 2016 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã cứu nạn được 50 phương tiện bị nạn trên biển, cứu sống 138 người; phối hợp trục vớt 31 phương tiện bị chìm, tham mưu cho chính quyền địa phương xử lý nhiều vụ việc có liên quan đến công tác phòng chống bão, lũ, tìm kiếm cứu nạn, tổ chức bắn pháo hiệu, thông báo, kêu gọi tránh trú bão và tổ chức sắp xếp hơn 68.272 lượt phương tiện/258.587 l­ượt thuyền viên vào nơi tránh, trú an toàn; di dời, sơ tán hơn 14.750 hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão và ngập lụt.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Sót thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn của ngư dân khi hành nghề trên biển

Đứng chân trên địa bàn huyện Lộc Hà, Đồn Biên phòng Cửa Sót có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh tuyến biển thuộc địa bàn 9 xã (huyện Lộc Hà, Thạch Hà). Nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho ngư dân yên tâm sản xuất.

Các tổ công tác của đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến và địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi xâm phạm chủ quyền và gây bất ổn về an ninh trật tự. Đồng thời, hướng dẫn xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ an ninh tự quản trên biển; qua đó nắm chắc tình hình hoạt động của tàu thuyền và các loại tội phạm trên biển nên khi có vụ việc xảy ra đều giải quyết kịp thời, tạo thuận lợi cho ngư dân yên tâm bám biển sản xuất.

BĐBP tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Ảnh tư liệu

Thiếu tá Nguyễn Đình Hiểu - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết: Bộ đội biên phòng dựa vào ngư dân, coi ngư dân là “cánh tay nối dài’ của mình. Đồn luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng cứu, hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển. Đến nay, đơn vị đã vận động ngư dân thành lập 157 “tổ tàu, thuyền an toàn” và đang duy trì khá tốt.

Sau mỗi chuyến ra khơi, ôngTrần Đình Hùng luôn kịp thời thông tin cho BĐBP về tình hình trên biển.

Với ngư dân huyện Lộc Hà, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Sót đã trở thành “người nhà”, luôn động viên, chia sẻ, tạo điểm tựa vững chắc mỗi khi vươn khơi, bám biển. Ông Trần Đình Hùng, thị trấn Lộc Hà (Lộc Hà) cho biết, những đợt đánh bắt dài ngày, khi trở về đất liền, chúng tôi đều được cán bộ biên phòng thông tin cụ thể những quy định, nghị định mới để thực hiện và những lúc tàu của ngư dân gặp sự cố trên biển, các anh đều có mặt kịp thời để cứu giúp ngư dân.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, những người lính mang quân hàm xanh đã trở thành điểm tựa để ngư dân Hà Tĩnh yên tâm vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nam Giang