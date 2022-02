Nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh

Công an Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, tạo tâm lý thoải mái và ấn tượng tốt đẹp cho du khách tới du xuân, chiêm bái tại điểm du lịch tâm linh trên địa bàn.

Cứ sau Tết Nguyên đán, nhiều người dân tìm tới các điểm du lịch tâm linh ở Hà Tĩnh.

Mỗi độ xuân về, nhất là sau tết Nguyên đán, các điểm du lịch tâm linh ở Hà Tĩnh thường đón một lượng lớn du khách đến thăm viếng. Điều này kéo theo tiềm ẩn về mất ANTT, ATGT và nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.

Vì thế, công tác bảo đảm ANTT, ATGT và phòng chống dịch bệnh tại các điểm du lịch tâm linh, không để xảy ra ùn tắc và điểm nóng đã được Công an Hà Tĩnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Đã có 30.000 lượt phật tử, người dân và du khách tới chùa Hương Tích từ ra tết Nhâm Dần 2022 tới nay.

Chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, Can Lộc) là một trong những địa điểm được đông đảo phật tử, người dân và du khách tới lễ bái đầu năm. Ông Võ Thành Chung - Trưởng ban Quản lý (BQL) Khu di tích chùa Hương Tích cho biết: Từ tết Nhâm Dần tới nay đã có tới 30.000 lượt người lên chùa.

Dù lượng người tới chùa tăng cao nhưng do công tác bảo đảm ANTT, ATGT và phòng chống dịch COVID-19 đã được Công an huyện Can Lộc phối hợp với BQL khu di tích và các đơn vị triển khai ngay từ trước tết nên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, trộm cắp, móc túi, hành nghề mê tín dị đoan hay mất trật tự trong khu vực di tích.

Lực lượng chức năng kiểm tra dịch vụ xe điện để đảm bảo an toàn khi phục vụ đưa đón du khách tại chùa Hương Tích.

Thượng tá Nguyễn Thanh Dũng - Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc cho hay: Một tổ công tác gồm 16 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện cùng với thành viên của BQL Khu di tích chùa Hương Tích, Phòng CSGT, Thanh tra Giao thông và Công an xã Thiên Lộc thường xuyên túc trực 24/24h từ điểm soát vé tới những khu vực quan trọng như: bến thuyền, nơi đậu đỗ xe điện, cáp treo tới thượng điện, đền Thiên Vương, am Thánh Mẫu… để nắm chắc tình hình, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến ANTT.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động nâng cao ý thức phòng chống dịch như quét mã QR, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trong quá trình du xuân. Đặc biệt, do chùa Hương Tích nằm trong quần thể dãy núi Hồng Lĩnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ, nhất là khi du khách đông nên công tác phòng cháy chữa cháy được BQL và các đơn vị chức năng đặc biệt quan tâm.

Lực lượng công an phối hợp với BQL Khu di tích chùa Hương Tích túc trực tại cổng soát vé để đảm bảo ANTT.

Đền Chợ Củi (còn gọi là đền Ông Hoàng Mười ở xã Xuân Hồng, Nghi Xuân) cũng là địa chỉ tâm linh thu hút hàng nghìn lượt du khách thập phương đến bái vào dịp đầu năm.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, Công an huyện Nghi Xuân, Công an xã Xuân Hồng phối hợp với BQL di tích chủ động rà soát, lên sơ đồ và bố trí lực lượng đóng chốt tại các vị trí quan trọng, đảm bảo quân số ứng trực 24/24h.

Công an huyện Nghi Xuân kiểm tra công tác đảm bảo ANTT, PCCN tại các quầy hàng trong đền Chợ Củi.

Cùng với việc lắp đặt 15 camera an ninh giám sát các hoạt động ở đền, lực lượng chức năng được triển khai tại đền Chợ Củi còn tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các loại đối tượng, nhắc nhở người dân chấp hành tốt quy định phòng chống dịch cũng như hạn chế đốt tiền, vàng mã và xử lý nạn ăn xin.

Du khách cảm thấy an tâm khi tình hình ANTT, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm du lịch tâm linh ở Hà Tĩnh luôn được đảm bảo.

Thời điểm này, các địa chỉ tâm linh ở Hà Tĩnh như Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc); đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh); chùa Yên Lạc, đền Cả, chùa Cầm Sơn (Cẩm Xuyên); đền Võ Miếu, chùa Cảm Sơn (TP Hà Tĩnh); chùa Phổ Độ (Lộc Hà); đền Nen, đền Truông Bát, miếu Ao (Thạch Hà)… cũng đón lượng lớn người dân, du khách du xuân, vãn cảnh và chiêm bái.

“Tôi đã đi nhiều nơi nhưng khi tới các điểm du lịch tâm linh ở Hà Tĩnh thì thấy đều rất trang nghiêm, trật tự và có quy củ. Khi có gì thắc mắc, lực lượng làm nhiệm vụ ở chùa đã hướng dẫn tận tình, chu đáo, tạo tâm lý thoải mái cho phật tử, người dân và du khách. Tôi rất hài lòng về điều này và sẽ giới thiệu cho người quen tới Hà Tĩnh hằng năm” - chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) chia sẻ khi đến thăm viếng chùa Hương Tích.

Sự chủ động của Công an Hà Tĩnh, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các lực lượng đã và đang đảm bảo tốt tình hình ANTT, ATGT, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm du lịch tâm linh nói riêng, địa bàn tỉnh nói chung để du khách an tâm, góp phần thu hút nhiều du khách thập phương.

Nguyên Khang