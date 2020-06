Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng (ngoài cùng bên trái), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Thắng (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Nam (thứ hai từ phải sang) và Đại tá Trần Hải Quân.

Sáng nay (26/6), Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Thắng cùng dự.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn trong vai trò, trọng trách mới, Đại tá Nguyễn Tiến Nam sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn trong vai trò, trọng trách mới, Đại tá Nguyễn Tiến Nam sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự, củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với Công an Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình phát biểu nhận nhiệm vụ

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động Đại tá Trần Hải Quân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an.

Lý - Hùng