Phó Giám đốc Công an Nghệ An được điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chiều nay (26/6), tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Cùng dự buổi lễ còn có Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho Đại tá Lê Khắc Thuyết; tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải và Đại tá Nguyễn Tiến Nam được điều động giữ chức vụ mới.

Tại buổi lễ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí Võ Trọng Hải, Nguyễn Tiến Nam và Lê Khắc Thuyết.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí Võ Trọng Hải, Nguyễn Tiến Nam và Lê Khắc Thuyết. Đây là những đồng chí được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng công an nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định.

Đề nghị các đồng chí xác định được trách nhiệm, sớm tiếp cận công việc được giao; duy trì sự đoàn kết, trật tự, kỷ cương; chú trọng công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ và công tác bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng công an nhân dân, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ổn định mô hình công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã và hoàn thành các công việc khác theo kế hoạch đã đặt ra.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ tin tưởng Đại tá Lê Khắc Thuyết cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chúc các đồng chí Võ Trọng Hải, Nguyễn Tiến Nam, Lê Khắc Thuyết tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chúc các đồng chí Võ Trọng Hải, Nguyễn Tiến Nam và Đại tá Lê Khắc Thuyết tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Hà Tĩnh luôn ý thức sâu sắc rằng phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng có vai trò quan trọng của lực lượng vũ trang. Trong đó, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt để đảm bảo ổn định chính trị”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới

Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an cùng sự cống hiến của toàn lực lượng công an tỉnh, tinh nhuệ, sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ, vun đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hệ thống chính trị, tổ chức Đảng, chính quyền của Hà Tĩnh luôn quan tâm đến lực lượng công an, và khẳng định đây là lực lượng quan trọng đặc biệt để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn mong muốn lực lượng công an tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm phi truyền thống. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn Đại tá Lê Khắc Thuyết tiếp cận sớm, sâu sát cơ sở, bám sát tình hình, giữ mối đoàn kết, thống nhất của các phòng, đơn vị công an; kế thừa để ổn định và phát triển đi lên. Bên cạnh đó, tập trung công tác bảo vệ đại hội Đảng các cấp; chủ động đấu tranh với những phần tử xấu, các thành phần cực đoan, phản động kích động phá hoại nền tảng của Đảng.

Đại tá Lê Khắc Thuyết phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Khắc Thuyết cảm ơn sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, chiến sỹ công an và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết tâm đức, trí tuệ, hết lòng vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng; cùng tập thể Công an Hà Tĩnh đoàn kết, kế thừa và phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm của thế hệ trước và truyền thống lịch sử vẻ vang của Công an Hà Tĩnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An...

...và lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Võ Trọng Hải, Nguyễn Tiến Nam, Lê Khắc Thuyết

Nhất Đình