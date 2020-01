Phó phòng Cảnh sát kinh tế giữ chức Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc

Sáng 20/1, Công an huyện Can Lộc tổ chức công bố quyết định điều động Thiếu tá Đặng Văn Đức - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Đại tá Võ Trọng Hải trao quyết định điều động và tặng hoa chúc mừng thiếu tá Đặng Văn Đức.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Thiếu tá Đặng Văn Đức sớm tiếp nhận công việc, cùng CBCS nắm chắc địa bàn, khắc phục mọi khó khăn. Đồng thời giữ mối quan hệ gắn bó, gần gũi, mật thiết với cán bộ, nhân dân; tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Đặng Văn Đức - Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Đặng Văn Đức - Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc hứa sẽ cố gắng khắc phục khó khăn; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện Can Lộc và đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện trong thực hiện công tác đảm bảo ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Thanh Ngà – Anh Cường