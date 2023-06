Phó Trưởng Công an xã tận tụy với công việc, được dân tin yêu

Tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, Thượng úy Hồ Phúc Kỳ - Phó Trưởng Công an xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) luôn được cấp ủy chính quyền và Nhân dân tin yêu, quý mến.

Thượng úy Nguyễn Phúc Kỳ giải đáp thắc mắc của người dân liên quan tới kích hoạt định danh điện tử.

Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân vào năm 2017, Hồ Phúc Kỳ (SN 1994, quê xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) về nhận công tác tại Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Công an huyện Kỳ Anh).

Quá trình công tác, anh luôn cùng đồng đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Kỳ Anh ngày càng vững mạnh. Đầu năm 2020, Thượng úy Kỳ được đơn vị điều động đảm nhận chức Phó Trưởng Công an xã Kỳ Giang.

Thượng úy Hồ Phúc Kỳ và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kỳ Giang trao đổi thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn.

Kỳ Giang là địa bàn có tới 5.300 hộ dân, có tuyến quốc lộ 1 chạy qua, tiếp giáp với nhiều địa phương khác... nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Do đó, ngay thời điểm vừa mới xuống cơ sở, Thượng úy Hồ Phúc Kỳ đã cùng đồng đội chủ động nắm chắc tình hình, rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm để tập trung giải quyết.

Trên cương vị Phó Trưởng Công an xã, Thượng úy Kỳ đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Đồng thời, nắm chắc các thông tin liên quan tới những đối tượng cần quản lý, giáo dục tại địa bàn; phát triển tốt lực lượng cộng tác viên nhằm quán xuyến, nắm chắc tình hình trên địa bàn xã.

Anh Hồ Phúc Kỳ (bên phải - lúc đang công tác tại Công an huyện Kỳ Anh) và đồng đội hỗ trợ người dân di dời tài sản trong vụ cháy ở xưởng chế biến lạc của HTX Dịch vụ nông nghiệp Minh Tri (xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh) vào ngày 12/6/2019.

Thượng úy Kỳ còn cùng đồng đội triển khai thu thập phiếu phản ánh thông tin về ANTT trong bà con nhân dân. Qua hơn 2 năm, Công an xã Kỳ Giang đã thu thập được hơn 300 phiếu phản ánh của người dân.

Từ những thông tin này đã giúp lực lượng công an kịp thời nắm bắt tốt tình hình ANTT trên địa bàn, đồng thời đề ra các biện pháp, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã.

Thượng úy Hồ Phúc Kỳ - Phó Trưởng Công an xã cùng đồng đội thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.

Thượng úy Hồ Phúc Kỳ còn là người trực tiếp đấu tranh, chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc trên địa bàn. Riêng năm 2022, anh đã cùng đồng đội đấu tranh, bắt giữ 4 vụ/8 đối tượng tàng trữ hơn 50 kg pháo nổ; điều tra làm rõ 4 vụ/6 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, phát hiện bắt giữ 2 vụ/5 đối tượng có hành vi sử dụng ma túy trái phép; vận động 1 đối tượng truy nã trở về địa phương đầu thú.

Trong thời điểm xã Kỳ Giang triển khai việc cấp CCCD gắn chíp cho người dân, Thượng úy Kỳ và tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kỳ Giang đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể xã, ban điều hành các thôn, cơ quan, đơn vị, nhà trường đóng trên địa bàn. Nhờ vậy là việc cấp CCCD gắn chíp, cài đặt định danh điện tử và tiến độ thực hiện Đề án 06 ở xã Kỳ Giang đạt kết quả tốt.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về ANTT, người dân xã Kỳ Giang chủ động giao nộp vũ khí cho Công an xã Kỳ Giang.

Ngoài việc thực hiện các mặt công tác chuyên môn, Thượng úy Hồ Phúc Kỳ còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phòng chống, khắc phục thiên tai, nhận đỡ đầu công tu sửa, nâng cấp nhà ở cho đối tượng chính sách trên địa bàn xã...

Ông Hoàng Văn Hữu (xã Kỳ Giang) cho hay: Từ khi Thượng úy Hồ Phúc Kỳ được điều động về đảm nhiệm Phó Trưởng Công an xã, tình hình ANTT ở địa phương đã có những chuyển biến tích cực. Thượng úy Kỳ cùng với cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn tận tụy, trách nhiệm trong công việc, không kể ngày nghỉ, mỗi khi người dân có vụ việc phản ánh là lực lượng công an luôn có mặt kịp thời.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương chúc mừng Thượng úy Hồ Phúc Kỳ (giữa) được vinh danh thanh niên Công an Hà Tĩnh tiêu biểu năm 2022.

Với những nỗ lực cao, những thành tích đã đạt được, Thượng úy Hồ Phúc Kỳ vinh dự được Công an Hà Tĩnh vinh danh thanh niên tiêu biểu năm 2022.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Giang Hoàng Hậu Hải cho hay: Thượng úy Kỳ luôn là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Bản thân Thượng úy Kỳ và Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo ANTT, luôn xung phong đảm nhận những phần việc khó khăn, phức tạp, góp phần giữ bình yên địa bàn, ngày càng được người dân ghi nhận, tin yêu.

Trưởng công an xã tận tụy, vì bình yên cuộc sống Tận tụy, trách nhiệm với công việc, hết lòng phục vụ để mang lại bình yên cho Nhân dân, Đại úy Trần Công Đại – Trưởng Công an xã Xuân Viên (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chi hội trưởng người cao tuổi tận tụy với công tác hội Phát huy tinh thần "tuổi cao - gương sáng”, ông Dương Văn Bé (SN 1953) - Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) luôn tiên phong, gương mẫu, đóng góp tích cực cho công tác hội.

Vũ Huyền – Hồng Nhung