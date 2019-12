Phối hợp đấu tranh hiệu quả tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Hà Tĩnh

Chiều 25/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan Hà Tĩnh tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hai bên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phục vụ tốt chính sách mở cửa, hội nhập của Đảng, Nhà nước và địa phương, hai bên sẽ nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp trên của hai bên những chủ trương, biện pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về công tác biên phòng và hải quan.

Phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu có liên quan, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Hai bên phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ biên phòng, hải quan ở khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển nhằm phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, điều tra, xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trái phép; buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển hàng hóa trái phép, các chất ma túy, vũ khí, chất nổ, chất cháy, văn hóa phẩm độc hại qua biên giới.

Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung của cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của hai bên theo quy định của Chính phủ, nhất là cùng nhau duy trì, cũng cố mối quan hệ phối hợp với lực lượng biên phòng và hải quan nước bạn Lào trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, tôn trọng giúp đỡ nhau, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Phối hợp trong xây dựng lực lượng, bảo vệ nội bộ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; hổ trợ tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức, chiễn sỹ của mỗi bên.

Tích cực hỗ trợ nhau trong chia sẻ thông tin, khai thác, sử dụng hệ thống máy móc, trang thiết bị của mỗi bên để thực hiện tốt nhiệm vụ chung và nhiệm vụ chính trị của mỗi lực lượng.

