Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng Hà Tĩnh đã làm tốt công tác phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Chiều 31/5, tại Công an Hà Tĩnh, đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Công an – Bộ Quốc phòng tổ chức buổi làm việc về việc thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn, lãnh đạo các đơn vị: Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và Đại tá Nguyễn Xuân Diệu - Phó Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) đồng chủ trì buổi làm việc.

6 tháng năm 2022, các lực lượng: công an, quân sự, biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Các phòng chức năng và công an cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt việc trao đổi thông tin, tình hình với lực lượng quân sự, biên phòng phục vụ công tác bảo đảm ANTT và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; nội dung chủ yếu liên quan đến tình hình ngoại biên, biên giới, tuyến biển, hoạt động xuất nhập cảnh, di cư trái phép; phòng chống dịch Covid-19.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Các lực lượng đã thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến công tác an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, đặc biệt là các vụ việc phức tạp liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện, xây dựng các công trình trái phép, qua đó tham mưu giải quyết, không để phát sinh điểm nóng về ANTT.

Các lực lượng cũng đã phối hợp đấu tranh thành công 26 chuyên án, vụ án, bắt giữ 45 đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển ma tuý, pháo nổ, đối tượng truy nã…; thu giữ 54kg ma tuý dạng đá, 18kg ketamin, hơn 14 nghìn viên ma tuý tổng hợp, 10 bánh heroin, 115,4 kg pháo nổ….

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận những kết quả 3 lực lượng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 3 lực lượng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP; phối hợp tốt hơn nữa việc nắm tình hình, trao đổi thông tin để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên yêu cầu: thời gian tới, các lực lượng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; làm tốt công tác tham mưu trong việc xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tuyệt đối không để lan rộng, hình thành điểm nóng. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hồng Nhung – Văn Hùng