Ra mắt mô hình “Cải cách hành chính công an cấp xã” đầu tiên ở Hương Sơn

Việc xây dựng mô hình cải cách hành chính tại Công an xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhằm xây dựng công an xã chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới.

Chiều 13/12, tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cải cách hành chính cấp xã” đầu tiên trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Việc xây dựng mô hình cải cách hành chính tại công an cấp xã là nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính ở cơ quan công an. Đồng thời, mô hình này còn góp phần xây dựng công an xã vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới.

Đến nay, mô hình cải cách hành chính tại Công an xã Sơn Giang đã đáp ứng được các tiêu chí và hoàn thành theo đúng lộ trình, tiến độ đề ra.

Lãnh đạo huyện và Công an huyện Hương Sơn tặng hoa chúc mừng Công an xã Sơn Giang.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Sơn Giang tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho hơn 3.000 lượt công dân trên địa bàn; tổ chức 3 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ANTT tại các thôn, trường học cho hơn 2.000 lượt người dân và các em học sinh; điều tra làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản, 3 đối tượng; phát hiện 2 vụ đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, 2 vụ cố ý gây thương tích; phối hợp với Công an huyện Hương Sơn bắt 5 vụ ma tuý, 6 đối tượng, thu giữ 225 viên ma tuý tổng hợp....

Tin liên quan: Ra mắt mô hình tổ hợp tác điểm đầu tiên ở huyện Hương Sơn Việc xây dựng Tổ hợp tác nuôi ong (THT) ở xã Sơn Lĩnh (Hương Sơn - Hà Tĩnh) nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có ở địa phương; khơi dậy tính tự chủ, mạnh dạn làm kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân.

Ra mắt mô hình khu dân cư an toàn PCCC đầu tiên ở Hương Sơn Việc ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)” tại TDP 5 - thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) góp phần nâng cao ý thức của người dân về PCCC; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các sự cố cháy nổ...

Hoài Nam