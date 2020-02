“Tai, mắt” của Biên phòng Hà Tĩnh trên biển

Dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đồn biên phòng tuyến biển, 268 “Tổ tàu, thuyền an toàn” với 2.166 thuyền viên ở Hà Tĩnh hoạt động ngày càng nề nếp, hiệu quả. Họ vừa sản xuất tốt, vừa cùng đông đảo ngư dân chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia...

BĐBP cảng Vũng Áng - Sơn Dương (TX Kỳ Anh) thăm hỏi động viên bà con ngư dân thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) yên tâm sản xuất, nêu cao tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời thông tin kịp thời các sự vụ bất thường trên biển.

Đang cùng 4 bạn thuyền trong “Tổ tàu, thuyền an toàn” ngồi vá lưới, thấy chúng tôi đến thăm, anh Phan Quốc Thành ở thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) vội buông tay, rót nước mời khách, vừa cho hay: “Hôm nay ngày biển động, chúng tôi vừa giúp nhau sửa sang ngư cụ, vừa chia sẻ, trao đổi thêm những thông tin về các vấn đề có liên quan đến an ninh, an toàn trên biển... để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới”.

"Các thành viên trong tổ không chỉ giúp nhau trong sản xuất mà còn luôn nhắc nhau chú ý thức chấp hành nghiêm túc Luật Thủy sản, không sử dụng mìn, xung điện và các loại chất cấm khác để đánh bắt, bảo quản hải sản. Anh em chúng tôi cũng luôn thông tin kịp thời, chính xác cho BĐBP khi phát hiện tàu giã cào, tàu “lạ” hoạt động hay các dấu hiệu mất an ninh, an toàn trên biển”, anh Thành cho biết thêm.

Lực lượng biên phòng đến nắm bắt, trao đổi tình hình và hướng dẫn cho bà con ngư dân cách nhận diện, thông tin những vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới tại âu thuyền Kỳ Lợi

Anh Chu Văn Ba - Thôn trưởng thôn 2 Hải Phong chia sẻ: “Không chỉ cung cấp cho BĐBP, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hàng trăm thông tin quan trọng, hữu ích trên biển mà các thành viên trong “Tổ tàu, thuyền an toàn” nói riêng và hơn 300 hộ ngư dân trong thôn nói chung đều có ý thức giữ gìn ANTT trên bờ.

Nếu phát hiện những người nghi là thành phần xấu trà trộn vào địa bàn, thấy các vụ việc gây rối trật tự công cộng, các ổ nhóm bài bạc... thì bà con đều báo ngay cho BĐBP, chính quyền địa phương hoặc các lực lượng chức năng khác để ngăn chặn, xử lý”.

Thiếu tá Trần Đình Sơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đèo Ngang thông tin: “Hiện nay, trên địa bàn TX Kỳ Anh đã thành lập được 17 “Tổ tàu, thuyền an toàn” với gần 100 thành viên. Nhìn chung, các tổ đều hoạt động ngày càng nề nếp, hiệu quả, nhất là trong việc cung cấp các thông tin trên biển cho BĐBP. Đây chính là hạt nhân quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANBG, là những cột mốc di động khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, là “tai mắt” của BĐBP trên biển”.

BĐBP Đèo Ngang đến âu thuyền Kỳ Phương để nắm bắt tình hình, nghe ngóng thông tin những vấn đề có liên quan đến tình hình ANTT, ANBG từ ngư dân...

Tương tự, các “Tổ tàu, thuyền an toàn” dọc tuyến biên phòng biển từ Bến Thủy đến Đèo Ngang đều hoạt động khá tích cực, phát huy hiệu quả tốt. Thượng tá Trần Đình Tứ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà) thông tin: “Hiện nay, các xã ven biển của Thạch Hà và Lộc Hà đang có 155 “Tổ tàu, thuyền an toàn” với 155 phương tiện/728 thành viên.

Nhờ luôn được tuyên truyền, nhắc nhở nên ngoài việc tích cực vươn khơi bám biển thì các thành viên trong các tổ cùng với bà con ngư dân còn nắm chắc chủ trương, đối sách của nhà nước về xử lý các vụ việc trên biển, không để tạo cớ gây bất lợi, ý thức rõ các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ... để thông tin đầy đủ, kịp thời cho lực lượng chức năng”.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Sót nhắc nhở ngư dân và các thành viên trong “Tổ tàu, thuyền an toàn” tham gia đánh bắt xa bờ ở Thạch Kim (Lộc Hà) tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, tránh gây hấn với tàu “lạ” và kịp thời thông tin các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ.

Thượng tá Hồ Năng Bảo - Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP Hà Tĩnh cho biết: "Đến thời điểm này, BĐBP Hà Tĩnh đã chủ trì thành lập được 268 “Tổ tàu, thuyền an toàn” với 2.166 thuyền viên tham gia và 24 tổ bến bãi an toàn đang hoạt động khá hiệu quả.

Các “Tổ tàu, thuyền an toàn” và lực lượng ngư dân hùng hậu, hằng năm cung cấp cho lực lượng biên phòng trên 1.000 thông tin, trong đó có hàng trăm thông tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hoạt động vi phạm chủ quyền trên biển, đảo và các địa bàn biên phòng. Qua các nguồn tin này, tính từ năm 2015 lại nay, BĐBP Hà Tĩnh đã tham gia cứu nạn được 50 phương tiện bị nạn trên biển, cứu sống 138 người, tham gia trục vớt 31 phương tiện bị chìm, đấu tranh thắng lợi hàng ngàn vụ vi phạm pháp luật, ngăn chặn nhiều vụ việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ANBG trên tuyến biển...".

Tiến Dũng