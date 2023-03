Tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Tại Hà Tĩnh, lực lượng quân sự, công an, biên phòng các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ra nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng – an ninh; đồng thời triển khai các kế hoạch, biện pháp tổ chức củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trện quốc phòng toàn dân, chủ động giải quyết các vụ việc phát sinh, không để phức tạp về an ninh, trật tự... từ đó, giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...