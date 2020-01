Thạch Hà triển khai hiệu quả việc đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm

Sáng 10/1, UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ QP-AN năm 2020; sơ kết quy chế phối hợp công an - quân sự - biên phòng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Năm 2019, lực lượng vũ trang Thạch Hà thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 4 về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng phương án tổ chức hợp đồng đảm bảo ANTT; thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động của 10 đoàn, 168 lượt người nước ngoài đến địa bàn; chỉ đạo triển khai kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Lực lượng vũ trang Thạch Hà cũng phát hiện, điều tra làm rõ 216 vụ, 387 đối tượng trên các lĩnh vực; khởi tố mới 46 vụ, 71 bị can; lập hồ sơ xử lý hành chính 182 việc/273 đối tượng, phạt tiền tổng cộng gần 840 triệu đồng. Đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hành vi đốt pháo vào dịp tết.

Công tác phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT cho học sinh nói riêng và người dân trên địa bàn nói chung được quan tâm thực hiện.

Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà Nguyễn Trọng Thành: Cần trang bị xe phục vụ quản lý trật tự đô thị; có quy định để công an xã chủ động xử lý vi phạm ATGT; giao quân theo đăng ký độ tuổi vào tháng 4 hằng năm.

Trong công tác phối hợp, lực lượng biên phòng đã chủ trì, phối hợp với quân sự, công an, các ngành liên quan và địa phương xây dựng các phương án, kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ tuyệt đối an toàn tuyến biển; quản lý chặt chẽ người, phương tiện tàu, thuyền ra vào lạch.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tổ chức xuất lạch cho gần 2.000 tàu thuyền/7.309 lượt người và nhập lạch cho hơn 1.600 tàu thuyền/6.408 lượt người; phát hiện, xử lý 10 vụ/10 đối tượng buôn bán pháo nổ, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép...

Ngoài ra, công tác xây dựng khu vực phòng thủ, cơ sở - cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập và giáo dục quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Về công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, các cơ quan đã tích cực trao đổi thông tin, đánh giá, dự báo tình hình; phối hợp trong công tác vận động quần chúng và giáo dục an ninh quốc phòng; đấu tranh phòng chống tội phạm; triển khai công tác diễn tập, giao quân...

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh: "Năm 2020 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội lớn và cũng là năm đầu tiên sau khi thực hiện sáp nhập xã. Do vậy, cần nắm chắc tình hình tại các xã mới sáp nhập; tăng cường an ninh chính trị nội bộ; đấu tranh quyết liệt với các loại tệ nạn, đặc biệt là tội phạm ma túy..."

Thời gian tới, lực lượng vũ trang Thạch Hà tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội;

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chuẩn bị tốt mọi mặt cho huấn luyện, diễn tập.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh phát triển KT-XH kết hợp với củng cố quốc phòng an ninh; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Lãnh đạo UBND huyện Thạch Hà trao giấy khen cho cán bộ dân quân tự vệ...

... và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thùy Dương