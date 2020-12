Thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Hà Tĩnh

Ngày 26/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự có Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng...

...và Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết tặng hoa chúc mừng Cơ quan UBKT Công an tỉnh

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình hiện nay, xuất phát từ thực tiễn, mục đích thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo mô hình tổ chức mới, ngày 10/12/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Cơ quan UBKT trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ công bố, Thượng tá Trần Bình Nghĩa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó Trung tá Nguyễn Tiến Trinh - Phó trưởng phòng PX03, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh; Thượng tá Dương Xuân Quang, Phó Chủ nhiệm chuyên trách UBKT Đảng ủy Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Cơ quan UBKT phải xác định rõ vai trò, vị trí của cơ quan, sớm ổn định tổ chức, biên chế, vượt khó khăn, thực hiện tốt chức năng của mình.

Sớm nghiên cứu triển khai công tác kiểm tra giám sát, phù hợp với thực tế. Từ lãnh đạo, chỉ huy cần thường xuyên rèn luyện, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và luôn tự kiểm tra chính mình. Phối hợp tốt với các cơ quan để chủ động, sáng tạo, tham mưu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để khẳng định vai trò, vị trí ngay từ những ngày đầu mới thành lập; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xuân Lý – Quý Cường