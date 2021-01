Thành phố Hà Tĩnh tập trung giữ vững QPAN gắn với phát triển kinh tế

Năm 2020, TP Hà Tĩnh đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ QPAN một cách hiệu quả, tạo điều kiện thực hiện các chỉ tiêu KT - XH trên địa bàn.

Chiều 5/1, TP Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác quốc phòng an ninh (QPAN), công tác giáo dục QPAN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cùng tham dự.

Cùng với việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và triển khai thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành và lực lượng vũ trang thành phố đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, làm tốt công tác tuyên truyền.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, nhưng công tác QPAN của thành phố Hà Tĩnh vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trung tá Nguyễn Tiến Anh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố trình bày báo cáo tổng kết nhiệm vụ QPAN năm 2020.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2020, đã phát hiện, điều tra, bắt giữ 435 vụ/700 đối tượng vi phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường… Trong đó, khởi tố 109 vụ/176 bị can; kết thúc chuyển viện kiểm sát 99 vụ/169 bị can; xử lý hành chính 326 vụ/524 đối tượng.

Công tác thi hành án và hỗ trợ tư pháp; quản lý cư trú, nhân khẩu, hộ khẩu và cấp phát CMND được thực hiện có hiệu quả. Theo đó, thành phố đã lập và bàn giao 45 hồ sơ án treo, 6 hồ sơ thi hành án phạt cải tạo không giam giữ cho phường, xã giám sát; giải quyết hộ khẩu cho 6.134 trường hợp, cấp 6.234 CMND kịp thời, đúng quy định.

Đại biểu tham dự hội nghị lắng nghe báo cáo.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố luôn được quan tâm, chỉ đạo có hiệu quả. Hiện, trên địa bàn có 11 loại mô hình đang thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, đã nhân rộng mô hình “Zalo kết nối an ninh” ở 15 phường, xã; phát triển mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” tại 15 địa bàn, hiện có tổng 502 mắt camera kết nối tập trung, gần 900 mắt chỉnh hướng và lắp lẻ tại nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp.

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, cơ sở vững mạnh toàn diện; giáo dục QPAN; xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu; công tác chính sách hậu phương quân đội – công an, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; công tác phòng, chống dịch Covid-19… được quan tâm, chú trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đã đạt được trong công tác QPAN; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại và định hướng các nhiệm vụ công tác QPAN năm 2021.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, TP Hà Tĩnh chú trọng thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương về QPAN; gắn phát triển kinh tế với củng cố QPAN; tập trung tuyên truyền, giáo dục cho các cấp, ngành, toàn thể Nhân dân về nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới; chú trọng công tác tuyển sinh, tuyển quân…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả về QPAN thành phố đạt được trong năm vừa qua như: kịp thời triển khai các chỉ đạo của cấp trên về công tác QPAN, hoàn thành các chỉ tiêu; chủ động, tích cực trong tham mưu, thực hiện tốt vai trò xung kích của lực lượng QPAN…

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh đề nghị thành phố tập trung phát triển KT-XH gắn với thực hiện nhiệm vụ QPAN.

Đại tá Lê Khắc Thuyết đề nghị thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ QPAN. Tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn thể Nhân dân tích cực, quyết liệt hơn trong đảm bảo nhiệm vụ QPAN trên địa bàn.

Tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiệm vụ QPAN, gắn trách nhiệm cụ thể cho các ngành trong lực lượng vũ trang và các ngành liên quan; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố, phường, xã, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu vững mạnh. Chú trọng huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN; thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thành phố tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết những vấn đề nổi lên, có thể phát sinh thành điểm nóng, vụ việc phức tạp; xác định nhiệm vụ chính là phòng ngừa; ngăn chặn các thế lực thù địch, phản động, giải quyết tốt các vụ khiếu kiện, tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân.

Tập trung phát triển KT-XH gắn với QPAN; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trước mắt là đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội; triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ cho Nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh.

Tại hội nghị, UBND thành phố Hà Tĩnh cũng đã tổ chức công tác khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QPAN năm 2020. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo thành phố và Bộ CHQS tỉnh trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba và Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại tá Trần Hữu Hòa (phường Nguyễn Du).

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng thưởng danh hiệu đơn vị quyết thắng và tập thể lao động xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho 1 tập thể và danh hiệu đơn vị quyết thắng đối với lực lượng dân quân tự vệ trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 cho 5 tập thể.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân thuộc Ban CHQS thành phố; Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 10 đơn vị và danh hiệu đơn vị tiên tiến cho 6 đơn vị; Bộ CHQS tỉnh trao tặng quyết định khen thưởng cho 13 tập thể, 25 cá nhân thuộc lực lượng thường trực và dân quân tự vệ. (Trong ảnh: Lãnh đạo thành phố trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh).