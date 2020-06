Tiếp nhận 104 đơn vị máu từ cán bộ chiến sỹ công an các huyện miền núi Hà Tĩnh

104 đơn vị máu đã được tiếp nhận từ chương trình hiến máu tình nguyện đợt 5 do Công an Hà Tĩnh tổ chức, diễn ra tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Sáng 13/6, tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), Công an Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với sự tham gia của 139 chiến sỹ công an huyện Hương Khê, Hương Sơn và Vũ Quang. Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thư của Bộ trưởng Bộ Công an gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tích cực tham gia hiến máu cứu người trong mùa dịch Covid-19.

Hoạt động hiến máu đợt 5 diễn ra tại Vũ Quang cũng là hoạt động cuối cùng khép lại hành trình hiến máu tình nguyện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Công an tỉnh phát động.

Tổng lượng máu thu về (104 đơn vị) sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong thời gian phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 4 đợt hiến máu và tham gia hiến máu trực tiếp cứu người. Tổng lượng máu được tiếp nhận là 693 đơn vị máu, với sự tham gia của 1.028 cán bộ chiến sỹ.

Hà Linh