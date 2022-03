Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp phù hợp với Ukraine

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Scholz, Tổng thống Putin cho biết Nga vẫn muốn tiếp tục đàm phán và sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp phù hợp với cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc của Moskva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva ngày 8/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ đồng hồ về cuộc xung đột ở Ukraine .

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cho biết nước này vẫn muốn tiếp tục đàm phán và sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp phù hợp với cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc của Moskva.

Trong khi đó, người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Scholz đã kêu gọi về một lệnh ngừng bắn tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng cần cải thiện tình hình nhân đạo và đạt được tiến bộ trong việc tìm ra các giải pháp ngoại giao càng sớm càng tốt.

Hiện Nga và Ukraine đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm tiến tới chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Hai bên đã tổ chức 3 vòng đàm phán tại Belarus. Vòng đàm phán thứ tư được bắt đầu từ ngày 14/3, theo hình thức trực tuyến.

Trợ lý Tổng thống Nga đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết hai bên đã đạt được tiến bộ nhất định về một số vấn đề trong vòng đàm phán này, nhưng chưa phải là tất cả.

Cùng ngày, New Zealand đã công bố danh sách các chính trị gia, nhà báo và thực thể Nga bị trừng phạt liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao New Zealand nhấn mạnh đợt trừng phạt đầu tiên này nhằm vào các cá nhân và thực thể chính trị và quân sự, đồng thời mở rộng các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Tổng thống Putin và 12 thành viên Hội đồng An ninh Liên bang Nga, bao gồm việc đóng băng tài sản, cấm tàu thuyền và máy bay của các cá nhân này nhập cảnh New Zealand./.

Theo Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)