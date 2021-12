TP Hà Tĩnh tiếp tục tập trung cao nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững chắc

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị TP Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình dư luận; định hướng diễn biến tư tưởng trong quần chúng Nhân dân; chủ động, linh hoạt phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế.

Sáng 29/12, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở TP Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở và phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cùng dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở thành phố đã tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Theo đó, đã tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần ổn định chính trị trên địa bàn; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã, phường…

Trung tá Nguyễn Tiến Đông – Chính trị viên Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh báo cáo kết quả công tác xây dựng cơ sở năm 2021.

Lực lượng vũ trang thành phố đã luôn phát huy vai trò nòng cốt và chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thể hiện rõ cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể làm theo tham mưu chức năng”.

Các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác đảm bảo ngân sách cho QP-AN được quan tâm thực hiện; các chính sách hậu phương quân đội và chính sách KT-XH ở cơ sở được thực hiện tốt.

Thiếu tá Nguyễn Đông Hưng – Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh: Năm 2022, Công an thành phố tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng ngừa vi phạm, duy trì các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Hiện nay, đơn vị đang tập trung thực hiện kế hoạch cao điểm bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trong hoạt động phát triển KT-XH, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở thành phố và các địa phương đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, tích cực đóng góp, hiến kế đồng hành cùng các cấp, ngành trong các hoạt động như: triển khai các mô hình nông nghiệp đô thị, hỗ trợ đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp…

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, chương trình ký kết phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được triển khai tích cực và đạt kết quả khá toàn diện, nổi bật là công tác tuyên truyền giáo dục nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy phường Thạch Quý Nguyễn Duy Ngân: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm đảng viên; tăng cường công tác giáo dục, quán triệt trong Nhân dân về xây dựng văn minh đô thị; nâng cao chất lượng đôi ngũ cán bộ công chức trong công tác xây dựng cơ sở.

Năm 2022, các nhiệm vụ công tác xây dựng cơ sở được thành phố tập trung vào các nội dung: tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh; tổ chức tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; nêu cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở…

Về phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, năm 2022, TP Hà Tĩnh cũng xác định 4 nhiệm vụ chủ yếu và 6 chủ trương, giải pháp chính.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở TP Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình dư luận, định hướng diễn biến tư tưởng trong quần chúng Nhân dân; tránh tình trạng chủ quan, mất cảnh giác để các thế lực thù địch lợi dụng gây mất ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị

Quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, đặc biệt giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh từ cơ sở. Chủ động thích ứng linh hoạt phòng chống COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế; chủ động trước mọi tình huống dịch bệnh, tăng cường nhắc nhở công tác phòng, chống dịch, đồng thời tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Làm tốt công tác khuyến nông; chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh liên kết, liên doanh giữa doanh nghiệp và nông dân, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển giao quân, làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở xã, phường...

Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022.

Tại hội nghị, Ban CHQS thành phố và các ban, ngành, đoàn thể thành phố cũng đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022.

Ngọc Loan - Cẩm Hòa