Trao tặng 54 kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới tổ quốc”

Năm 1968, Trung Đoàn 180 an ninh vũ trang tiền thân của lực lượng Cảnh vệ Bộ Công an và Bộ đội Biên phòng khu vực phía Nam ngày nay đã được thành lập tại Khu căn cứ Ban An ninh TW Cục miền Nam. Trung đoàn 180 an ninh vũ trang đã chiến đấu hơn 400 trận, diệt và làm bị thương 4.720 tên địch, bắn rơi 29 máy bay các loại, 76 xe tăng, xe quân sự; đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho TW Cục miền Nam. Với những chiến công oanh liệt, Trung đoàn 180 an ninh vũ trang đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cùng với 3 tập thể là D1, D2 và B trinh sát số 5. Có 5 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…