Trao thưởng các cuộc thi về truyền thống Công an nhân dân, ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Toàn tỉnh Hà Tĩnh thu được 31.289 bài dự thi, trong đó có 175 bài chất lượng cao tham gia vòng chung khảo cấp tỉnh.

Chiều ngày 16/9, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ; tổng kết, trao giải các cuộc thi.

Thực hiện kế hoạch chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ giữa Công an tỉnh và Tỉnh đoàn, các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc phối hợp với đơn vị công an cùng cấp tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm.

Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Hoàng Cẩm Thạch báo cáo kết quả triển khai các hoạt động phối hợp chào mừng kỷ niệm.

Theo đó, đã triển khai, thực hiện 161 công trình thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện và 2.362 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở trên các lĩnh vực, với đa dạng nội dung, cách làm, đem lại hiệu quả thiết thực.

Tuổi trẻ toàn tỉnh đã khánh thành, bàn giao 109 tuyến “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê” với tổng chiều dài 121 km trị giá 920 triệu đồng; chỉnh trang 625 vườn hộ, 479 vườn mẫu, 236 khu dân cư mẫu; phá bỏ 858 vườn tạp.

Huy động các nguồn lực xã hội hóa và ngày công thanh niên tình nguyện hỗ trợ xây dựng mới 15 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa với trị giá hơn 500 triệu đồng; thăm hỏi, tặng gần 15.478 suất quà trị giá hơn 5,3 tỷ đồng;...

Trong đó lực lượng tuổi trẻ công an có nhiều đóng góp quan trọng với nguồn lực hỗ trợ hàng trăm triệu đồng và hàng ngàn lượt ngày công tình nguyện của cán bộ, chiến sỹ thông qua các ngày cao điểm “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh" …

Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đặng Đình Tài báo cáo kết quả triển khai cuộc thi viết thư “Viết cho đồng đội, viết cho người thân” và cuộc thi ảnh “Nét đẹp văn hóa thanh niên công an Hà Tĩnh”

Trong dịp này, Ban tổ chức đã triển khai các cuộc thi: Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ; thi viết thư “Viết cho đồng đội, viết cho người thân” và thi ảnh “Nét đẹp văn hóa thanh niên công an Hà Tĩnh”.

Đối với cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tuổi trẻ Hà Tĩnh, phần lớn các bài thi viết được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, công phu, thể hiện kiến thức sâu rộng và sự tìm hiểu nghiêm túc, sâu sắc về truyền thống vẻ vang, những chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân trong các thời kỳ cách mạng.

Toàn tỉnh thu được 31.289 bài dự thi, trong đó có 175 bài chất lượng cao tham gia vòng chung khảo cấp tỉnh; Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tổ chức chấm, chọn và quyết định trao 11 giải tập thể; 26 giải cá nhân, nhóm tác giả; lựa chọn 5 bài thi xuất sắc tham gia cuộc thi cấp trung ương, trong đó có 1 bài thi đoạt giải.

Phó Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao Thị Thùy Trang, tác giả bài dự thi “Câu chuyện của tôi” đạt giải khuyến khích cấp trung ương Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các cuộc thi “Viết cho đồng đội, viết cho người thân” và “Nét đẹp văn hóa thanh niên công an Hà Tĩnh” cũng đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ chiến sĩ, ĐVTN trong Công an tỉnh, trở thành đợt sinh hoạt chính trị lớn của tuổi trẻ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Liêm đề nghị Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương, tổ chức các phong trào, hành động cách mạng trong tuổi trẻ CAND, góp phần xây dựng hình mẫu người thanh niên thời đại Hồ Chí Minh với đầy đủ “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; xây dựng lực lượng ngày một thêm cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đóng góp nhiều hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 11 giải tập thể, 26 giải cá nhân Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ; trao 16 giải cho 16 tác giả tại cuộc thi “Viết cho đồng đội, viết cho người thân”; trao 11 giải cho 11 tác giả tại cuộc thi ảnh “Nét đẹp văn hóa Thanh niên Công an Hà Tĩnh”.

Ban Tổ chức trao giải cho 11 tập thể với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích Cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trong tuổi trẻ Hà Tĩnh.

Trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 18 giải khuyến khích ...

... cho các cá nhân đạt giải Cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tuổi trẻ Hà Tĩnh.

Trao 16 giải cho 16 tác giả gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích tại cuộc thi “Viết cho đồng đội, viết cho người thân”.

Ban Tổ chức trao 11 giải cho 11 tác giả gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích tại Cuộc thi ảnh “Nét đẹp văn hóa Thanh niên Công an Hà Tĩnh".

