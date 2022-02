Triển khai nhiệm vụ quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 24/2, Bộ Quốc Phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2021. Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó tổng Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị. Hội nghị cũng được kết nối với 79 điểm cầu trên toàn quốc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị Trung ương, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự phù hợp với tình hình dịch COVID-19.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh có nhiều đổi mới, đạt kết quả tốt, được triển khai bằng nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, hiệu quả. Toàn quốc đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 251 nghìn lượt người; có 86,4% học sinh, sinh viên, học viên được học môn giáo dục quốc phòng và an ninh.

Các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trong thời bình, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ thời chiến.

Chú trọng công tác xây dựng tiềm lực quốc phòng, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ, làm cho thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng được tăng cường, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, đã chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và hoàn thiện Đề án tổ chưc lực lượng huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV giai đoạn 2021-2025. Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tham mưu cho Thường trục Tỉnh ủy chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP-AN các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo phân cấp sát với thực tiễn của từng địa phương, cơ sở. Hà Tĩnh đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trong thời bình, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ thời chiến. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Các cơ quan thường trực công tác quốc phòng các cấp được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Năm 2022, các bộ, ngành Trung ương, địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước về quốc phòng, quân sự thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh.

Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, công tác đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên, dân quân tự vệ. Tiếp tục củng cố xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp...

Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: QĐND.VN).

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị: trong thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương, địa phương chú trọng xây dựng thể chế, chính sách trong đó có quốc phòng, là một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược.

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về quốc phòng để tạo hành lang pháp lý xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Các địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng thành phần, thế trận quân sự của khu vực phòng thủ có quy hoạch, kế hoạch, lộ trình và đổi mới nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ, bảo đảm thực chất hiệu quả hơn.

Dương Hoàng