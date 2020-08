Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Công an tỉnh Hà Tĩnh nhân ngày truyền thống

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu 4 vừa đến chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh, nhân kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Chiều nay (6/8), Tư lệnh Quân khu 4 - Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã đến chúc mừng CBCS Công an Hà Tĩnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 – 19/8/2020).

Trong không khí thân mật, ấm cúng, thay mặt lãnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh, đồng thời biểu dương những kết quả CBCS Công an Hà Tĩnh đạt được thời gian qua, góp phần tiếp tục giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh cũng chúc mừng Đại tá Lê Khắc Thuyết vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an Hà Tĩnh. Tư lệnh Quân khu 4 mong muốn Đại tá Lê Khắc Thuyết phát huy truyền thống vẻ vang của Công an Hà Tĩnh, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Công an Hà Tĩnh lập nhiều thành tích, chiến công mới, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục giữ vững ANTT, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

Tư lệnh quân khu 4 mong muốn thời gian tới cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy phẩm chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ chiến sỹ Công an Hà Tĩnh.

Cũng dịp này, thay mặt Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng đã chúc mừng cán bộ chiến sỹ Công an Hà Tĩnh ngày truyền thống Công an nhân dân và mong muốn sự phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự Hà Tĩnh ngày càng gắn bó và hiệu quả.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu cảm ơn tỉnh cảm quý báu của Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh dành cho CBCS Công an Hà Tĩnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và CBCS Công an Hà Tĩnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh và cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang Quân khu 4; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh.

Đồng thời, hứa sẽ không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo ANTC, TTATXH, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của tỉnh nhà, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các lực lượng vũ trang.

Xuân Lý – Anh Cường