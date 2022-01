Tư lệnh Quân khu 4 chúc tết cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh

Bộ CHQS tỉnh cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo có hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Sáng 13/1, đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đã có buổi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và chúc tết một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng cùng các đồng chí trong Thường vụ Bộ Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo kết quả nổi bật trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả mà LLVT tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong năm 2021, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong đại dịch và công tác phòng, chống COVID-19.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2022, LLVT Hà Tĩnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh lưu ý, Bộ CHQS tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chỉ lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân khu, nắm chắc địa bàn trong mọi tình huống. Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh cần duy trì chặt chẽ, hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra, canh gác, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho Nhân dân đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm khác, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo có hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và người có công trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác đã đến tặng quà, chúc tết tại Ban CHQS huyện Kỳ Anh...

... tại Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên.

Dương Hoàng – Lê Đức