Tuyên dương 18 thanh niên, phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu

10 gương “Thanh niên Công an Hà Tĩnh tiêu biểu” năm 2022: 1, Đại úy Lâm Xuân Bảo – Phòng Tham mưu. 2, Thượng úy Nguyễn Thị Nga – Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị. 3, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn – Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ. 4, Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn – Phòng CSĐT tội phạm về ma túy. 5, Trung úy Nguyễn Nhật Linh – Công an TP Hà Tĩnh. 6, Thượng úy Bùi Đức Vinh – Công an TX Hồng Lĩnh. 7, Trung úy Nguyễn Văn Thái – Công an huyện Thạch Hà. 8, Đại úy Nguyễn Trung Thông – Công an huyện Can Lộc. 9, Đại úy Nguyễn Hương Trung – Công an huyện Hương Sơn. 10, Thượng úy Hồ Phúc Kỳ – Công an huyện Kỳ Anh. 8 gương “Phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu” năm 2022: 1, Đại uý Trần Thị Thu Hiền – Phòng Tổ chức cán bộ. 2, Đại úy Thái Thị Thu Huyền – Phòng Cảnh sát Hình sự. 3, Thượng úy Tô Thị Cẩm Tú – Phòng Tham mưu Công an tỉnh. 4, Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Nhà khách Công an tỉnh. 5, Đại úy Lê Thị Mai Phương – Công an thị xã Hồng Lĩnh. 6, Thượng úy Nguyễn Thị Hiền – Công an huyện Lộc Hà. 7, Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Trang – Công an thành phố Hà Tĩnh. 8, Thượng uý Nguyễn Thị Thuỷ – Công an huyện Cẩm Xuyên.