Tuyên dương 20 thanh niên, phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu

10 thanh niên công an tiêu biểu Thượng úy Phan Bá Nam - Phòng PV01 Thượng úy Phan Hữu Thủy - Phòng PC02 Thượng úy Nguyễn Trung Anh - Phòng PA02 Thượng úy Nguyễn Văn Huỳnh - Phòng PC11 Đại úy Nguyễn Bảo Hiệp - Phòng PH10 Đại úy Nguyễn Hoàng Long - Phòng PC04 Đại úy Phan Mạnh Hà - Công an huyện Hương Sơn Thượng úy Phạm Duy Triết - Công an xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà) Thượng úy Phan Vĩnh Thái - Công an TP Hà Tĩnh Trung úy Lê Thị Thủy Tiên - Công an TX Kỳ Anh 10 phụ nữ công an tiêu biểu Trung úy Nguyễn Thị Thu Trang - Phòng PV01 Trung tá Trần Thị Quỳnh Trang - Phòng PX01 Đại úy Nguyễn Thị Ngân Quỳnh - Phòng PA09 Đại úy Đặng Thị Hương Huyền - Công an huyện Nghi Xuân Trung tá Võ Thị Hà - Công an huyện Nghi Xuân Thượng úy Cao Thị Thùy Trang - Công an huyện Can Lộc Trung úy Nguyễn Thị Hà Linh - Công an TP Hà Tĩnh Thượng úy Hoàng Thị Yến Anh - Công an huyện Cẩm Xuyên Trung úy Cao Thị Việt Anh - Công an huyện Thạch Hà Trung úy Phan Thị Thủy - Công an huyện Thạch Hà