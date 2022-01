Vũ Quang triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2022

Năm 2022, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Sáng nay (6/1), UBND huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác QPAN; công tác giáo dục QPAN; công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 2022.

Năm 2021, Vũ Quang đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH.

Ban Chỉ huy quân sự (CHQS), Công an huyện thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề nảy sinh, giữ vững ổn định ANTT. Chủ động phối hợp nắm bắt, dự báo chính xác tình hình về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; không để phát sinh điểm nóng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Trung tá Võ Châu Tuấn - Trưởng Công an huyện Vũ Quang báo cáo công tác QPAN, công tác giáo dục QPAN; công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2021 trên địa bàn.

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai có hiệu quả, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại địa phương. Từ đó, góp phần củng cố xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 360 đồng chí (đối tượng 4) đảm bảo theo kế hoạch. Trong năm qua, các lực lượng cũng đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; luôn xung kích trong phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng kết luận hội nghị.

Năm 2022, cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang, công an huyện Vũ Quang đã đặt ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN.

Trong đó, tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; phát huy vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; phòng chống thiên tai, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, Nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ QPAN, công tác đảm bảo ATGT trong tình hình mới; chủ động đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch.

Tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh, thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tập trung giải quyết các vấn đề, vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự và chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh, tuyển quân, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập...

Dịp này, lãnh đạo huyện Vũ Quang cũng đã trao giấy khen cho 8 tập thể...

... và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Văn Chung