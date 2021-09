Xây dựng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Công an tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng để từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân và phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh, nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2021) và 16 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2021).

Thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với nhiều hình thức và phương pháp phù hợp.

Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân. Trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy các cấp được phát huy; nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức được đề ra và triển khai thực hiện, đảm bảo lực lượng công an thực sự là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng.

Đến nay, Công an tỉnh đã điều động hơn 1.000 công an chính quy về đảm nhận các chức danh tại 195/195 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác tổ chức cán bộ cũng có sự đổi mới về tư duy, chuyển biến về cách làm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bố trí lực lượng đảm bảo đúng tỷ lệ cơ cấu giữa cấp tỉnh, huyện theo hướng tăng cường cho công an cấp huyện và lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Thực hiện nghiêm chủ trương bố trí trưởng công an và phó trưởng cấp huyện phụ trách công tác điều tra tội phạm không phải là người địa phương (hiện 13/13 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã bố trí trưởng, phó trưởng cấp huyện phụ trách công tác điều tra tội phạm không phải là người địa phương - đạt tỷ lệ 100%). Công an tỉnh cũng đã điều động hơn 1.000 công an chính quy về đảm nhận các chức danh tại 195/195 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an huyện Thạch Hà làm thủ tục cấp thẻ CCCD cho người dân.

Ngoài ra, công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chỉ huy, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và quản lý cán bộ, đảng viên, đồng thời, tập trung chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật và của lực lượng trong mọi lĩnh vực công tác gắn với việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” trong toàn lực lượng

Với sự tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh và sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, lực lượng công an từ cấp tỉnh đến phường, xã đều phát huy được vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên từng địa bàn.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 lại nay, Công an Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT. Tập trung triển khai quyết liệt nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh quốc gia, các sự kiện chính trị - văn hóa diễn ra trên địa bàn. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thể hiện rõ vai trò là lực lượng thường trực, quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trần Công Khanh (Tư Hên, SN 1981, trú tại 48 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh) - đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh khoảng 10.000 tỷ đồng, bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ vào tháng 8/2020.

Toàn lực lượng cũng tập trung chỉ đạo, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; phá nhiều chuyên án, vụ án lớn có tiếng vang trong cả nước; triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn; tỷ lệ điều tra phá án cao (bình quân đạt 94,6%). Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 lại nay, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, điều tra, phá trên 200 vụ/530 đối tượng phạm tội hình sự; triệt phá 12 ổ nhóm/173 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 24 đối tượng truy nã, đưa gần 200 đối tượng vào diện quản lý theo Nghị định 111/NĐ-CP; phát hiện, bắt giữ trên 100 vụ/117 đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; xử lý trên 210 vụ/460 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy...

Đặc biệt, công an toàn tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, đảm bảo tiến độ, chỉ tiêu đề ra, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

CSGT Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng lập chốt phòng, chống dịch Covid-19 để kiểm soát 24/24h, lượng người và phương tiện ra vào trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh).

Thời gian tới, Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, tạo sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục về ý thức chấp hành kỷ luật, đạo đức, lối sống, tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí quyết tâm tấn công tội phạm trong toàn lực lượng gắn với thực hiện công bằng, dân chủ trong đánh giá, bố trí, quy hoạch cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, xử lý vi phạm và thực hiện chế độ, chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong chuyên án bắt quả tang Phạm Minh Đức (SN 1990) trú tại thôn Vĩnh Hội, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) vận chuyển 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 kg ketamine, 12.000 viên hồng phiến vào ngày 18/7/2021.

Thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, toàn diện; cán bộ, đảng viên vững về chính trị, tư tưởng; chống suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống và những biểu hiện lệch lạc, chạy theo vật chất.

Trong xây dựng Đảng, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt, coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là cái gốc. Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với việc phát huy sự giám sát, phê bình của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong lực lượng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ về nghiệp vụ, pháp luật, kỹ thuật, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Lê Khắc Thuyết

(Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh)