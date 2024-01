Xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị, thời gian tới, Công an Hà Tĩnh tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng đảm bảo tốt nhất an ninh quốc gia trong mọi tình huống; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Sáng 9/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác và phong trào thi đua năm 2024. Dự hội nghị có: Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ, các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương và chương trình, nhiệm vụ công tác đề ra, Công an Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành chỉ thị, kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng thời, tập trung lực lượng, phương tiện triển khai quyết liệt nhiều phương án, kế hoạch, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT, góp phần đảm bảo an ninh biên giới, tuyến biển, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội...

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai mạnh mẽ. Trong năm 2023, lực lượng công an đã đấu tranh triệt phá 8 ổ nhóm, đường dây, bắt 79 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc.

Lực lượng công an trong toàn tỉnh đã khám phá 42 vụ/172 đối tượng lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng để hoạt động phạm tội; đấu tranh 292 vụ/341 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 116/208 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố 12/57 bị can phạm tội tham nhũng, chức vụ, trong đó tập trung đấu tranh với các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng danh nghĩa báo chí để nhận hối lộ, tham ô tài sản, trục lợi... được dư luận đồng tình ủng hộ.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông qua nghị quyết của Đảng ủy và chương trình công tác công an năm 2024.

Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát hiện, bắt 418 vụ/427 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường. Lực lượng công an đã thu giữ 1,6 tấn gỗ, 2.100 m3 cát sỏi, gần 5,3 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, 128 cá thể động vật... Trong đó, khởi tố 4 vụ/6 bị can phạm tội về môi trường...

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn.

Hà Tĩnh là địa phương đứng thứ 2 toàn quốc trong việc cấp CCCD gắn chip cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn và là một trong 4 đơn vị đầu tiên của cả nước hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, thời gian tới, Công an Hà Tĩnh cần tập trung công tác bảo đảm an ninh cơ sở, “lấy cơ sở làm trung tâm". Chú trọng đổi mới, tập trung, thống nhất và quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là vai trò “tư lệnh” xuyên suốt của người đứng đầu, không để xảy ra tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Đối với công tác an ninh, tiếp tục quán triệt “an ninh chủ động”, “an ninh toàn diện”, trong đó lưu ý tinh thần giải quyết vấn đề an ninh xuất phát từ mục tiêu cao nhất là tạo cuộc sống bình yên cho Nhân dân, phải xây dựng được “thế trận lòng dân”, đây chính là gốc rễ của mọi công tác công an. Đặc biệt, phải tập trung phối hợp tham mưu giải quyết căn cơ các vụ khiếu kiện phức tạp, tháo gỡ “nút thắt”, tạo điều kiện triển khai các dự án trọng điểm.

Đối với đấu tranh phòng chống tội phạm, cần kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công quyết liệt các loại tội phạm. Tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự, ma túy, đặc biệt là tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực. Phải hạ quyết tâm, không để tội phạm “lộng hành” và tuyệt đối không có hành vi “dung túng”, “làm ngơ”, “né tránh” trước hoạt động của tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, lực lượng công an trong toàn tỉnh cần tiếp tục giữ vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính, đặc biệt là tích cực chuyển đổi số, tạo bước đột phá về phương pháp, hiệu quả công tác trong lực lượng công an.

Tạo chuyển biến rõ nét trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là ở vùng giáo, vùng biên giới, ven biển, khu kinh tế... Tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ, chiến sỹ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là tại cơ sở.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an Hà Tĩnh đạt được trong năm 2023. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung củng cố, đổi mới toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động từ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đến tận cán bộ, chiến sĩ.

Tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều đột phá.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, thời gian tới, Công an Hà Tĩnh tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, đảm bảo trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện để lực lượng công an xã yên tâm công tác. Bên cạnh đó, cần chú trọng đảm bảo tốt nhất an ninh quốc gia trong mọi tình huống; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh kéo giảm tội phạm với các giải pháp bền vững; làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT; chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản; chú trọng công tác dân vận và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Dịp này, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công an và phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh.

... và trao Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao cờ dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho các tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao cờ dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể.

... và trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho các tập thể...

... và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 15 cá nhân có thành tích trong chương trình xây dựng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn.

