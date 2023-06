Xây dựng lực lượng công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an xã thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ xuyên suốt của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra mô hình cải cách hành chính ở Công an xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ.

Xây dựng công an xã chính quy là một chủ trương lớn, mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nhằm chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm ANTT; kịp thời lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở.

Thời gian qua, bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết liệt đẩy mạnh triển khai xây dựng công an xã, thị trấn chính quy với nhiều biện pháp, giải pháp đột phá, nhiều cách làm mới, sáng tạo. Với phương châm “Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, lấy người dân là “trung tâm”, là “chủ thể chính” để phục vụ, lực lượng công an xã chính quy đã và đang ghi nhiều dấu ấn bằng những chiến công, thành tích xuất sắc, những việc làm bình dị, gần gũi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Công an xã, thị trấn trên địa bàn đều được cơ cấu vào hệ thống tổ chức của địa phương giúp quá trình trao đổi thông tin, kiến nghị thuận tiện hơn.

Công an cấp xã đã trở thành lực lượng nòng cốt, nền tảng, đầu tiên trong công tác nắm tình hình; chủ động rà soát, phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề, vụ việc phức tạp, nổi lên về ANTT, nhất là những điểm xung đột, mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân; giải quyết nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân với những cách làm, biện pháp chủ động và đổi mới.

Với trình độ cao, được đào tạo cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm thực tiễn, lực lượng công an xã đã trực tiếp tiên phong, đi đầu, triển khai bài bản các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở; nhiều vụ việc phức tạp tồn tại thời gian dài mà lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây không thể giải quyết đã được công an chính quy giải quyết thấu đáo. Nhờ đó, tình hình tội phạm được kiểm soát, xã hội được yên bình hơn, Nhân dân yên tâm, tin tưởng.

Công an xã được xác định là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện 2 dự án lớn gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT, công an cấp xã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, cư trú, quản lý người nước ngoài; quản lý phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, công an xã chính là lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và 2 dự án cấp căn cước công dân, dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh thứ hai của cả nước hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện.

Trên phương diện khác, hình ảnh lực lượng công an xã không quản ngại gian khổ, hy sinh trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, chủ trì trong truy vết góp phần sớm khoanh vùng, dập dịch; xông pha ở những nơi nguy hiểm nhất là trong thiên tai, bão lũ để ứng cứu, giúp đỡ Nhân dân, đồng hành cùng tham gia xây dựng nông thôn mới... đã không còn xa lạ mà gần như thân thuộc hằng ngày, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đại úy Phạm Duy Triết – Trưởng Công an xã Thạch Đài (Thạch Hà) luôn được bà con nhân dân tin yêu, quý mến.

Thực tiễn cho thấy, qua hơn 3 năm hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đã khẳng định chủ trương hết sức đúng đắn và có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ công an xã, phường, thị trấn đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, khắc phục khó khăn, vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần trách nhiệm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Những kết quả đó đã làm chuyển biến tích cực, rõ nét về ANTT ở địa bàn cơ sở; mối quan hệ giữa công an và Nhân dân ngày càng được củng cố, gắn bó hơn, được chính quyền và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao.

Công an xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Theo Nghị quyết số 12-NQ/TW, Bộ Chính trị xác định mục tiêu tổng quát là đến 2025, lực lượng Công an nhân dân cơ bản tinh, gọn, mạnh, từng bước hiện đại; phấn đấu đến năm 2030, lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thực hiện mục tiêu quan trọng này là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an nhân dân.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các mặt công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở, kết hợp với chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng, chất lượng công tác của lực lượng công an xã, thị trấn, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với công an xã, thị trấn và đội ngũ công an xã bán chuyên trách, tiếp tục tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở…

Công an xã Hương Liên (huyện Hương Khê) đã đến từng nhà, gặp gỡ trao đổi từng trường hợp để tiến hành điều tra cơ bản, lập danh sách rà soát, chia thành các nhóm đối tượng cụ thể.

Tập trung xây dựng lực lượng công an xã, phường, thị trấn bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; chủ động khắc phục mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Thực hiện đúng phương châm: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”; “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, biểu dương, khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm, thực hiện chính sách đối với cán bộ công an xã, phường, thị trấn. Đồng thời, chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quy tắc ứng xử, phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ sai phạm. Xác định rõ, cán bộ, chiến sĩ công an là phải trọng uy tín, giữ gìn danh dự, không sa ngã trước cám dỗ lợi ích vật chất, tiền tài, danh vọng, luôn ghi nhớ và thực hiện cho bằng được phương châm: Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất.

Tin liên quan: Bài cuối: Công an xã ở Hà Tĩnh - Chuyên nghiệp, chính quy để đáp ứng yêu cầu ... Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị phục vụ công tác chiến đấu và sinh hoạt; xây dựng chế độ, chính sách phù hợp; hoàn thiện mô hình, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ công an xã, thị trấn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ… là những giải pháp cần được thực hiện quyết liệt và đồng bộ trên lộ trình xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn ở Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn ở Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện Theo chỉ thị của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, công an xã, thị trấn ở Hà Tĩnh phải bám sát địa bàn, gần dân, chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh