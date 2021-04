Xứng đáng là đơn vị mũi nhọn trên mặt trận phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự

Cùng với lực lượng Cảnh sát Hình sự trong toàn quốc, Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo Công an tỉnh nhiều kế hoạch, giải pháp có hiệu quả về phòng, chống tội phạm.

Ngày 17/4, Công an Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự (18/4/1946 – 18/4/2021).

Đến dự có Đại tá Lê Khắc Thuyết – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát Hình sự.

Cùng với lực lượng Cảnh sát Hình sự trong toàn quốc, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo Công an tỉnh nhiều kế hoạch, giải pháp có hiệu quả về phòng, chống tội phạm hình sự, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm.

Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự báo cáo về những kết quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong thời gian gần đây.

Sau khi tái lập tỉnh, từ năm 1991 đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã tập trung điều tra làm rõ hàng ngàn đối tượng, triệt phá và xóa sổ hàng trăm ổ nhóm tệ nạn xã hội; tổ chức truy bắt hàng trăm đối tượng có lệnh truy nã.

Phối hợp với công an các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp huyện, thị mở hàng trăm đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, xứng đáng là đơn vị mũi nhọn trên mặt trận phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng ra mắt biên niên sử của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong công tác phòng chống tội phạm, trong suốt 30 năm, đơn vị đã được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, đơn vị dẫn đầu khối Cảnh sát nhân dân và nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, đơn vị quyết thắng trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc trên mặt trận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh mong muốn cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh các loại tội phạm hình sự, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với CBCS Cảnh sát Hình sự.

Thanh Ngà - Anh Cường