Xứng đáng là lá chắn vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Chiều 29/12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác và phong trào thi đua năm 2023. Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng dự.