5 thực phẩm giá rẻ nhưng giúp tăng cường sức đề kháng cực tốt trong mùa dịch

Để tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe gia đình trong mùa dịch, bạn nên bổ sung ngày 5 loại thực phẩm này.

Trái cây họ cam, quýt

Vitamin C luôn có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Nguyên nhân là bởi vitamin C giúp cơ thể tăng cường sản xuất interferon, đây được biết đến như một loại protein do tế bào cơ thể tạo ra để chống lại các tác nhân gây bệnh, thúc đẩy hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn. Chính vì thế, để bảo vệ sức khỏe mùa dịch, bạn nên bổ sung các loại trái cây họ cam quýt bởi chúng là những nguồn rất giàu vitamin C.

Gừng

Không chỉ là một gia vị quen thuộc trong nhà bếp, gừng còn được nhiều người sử dụng khi bị cảm thông thường bởi vì có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Ngoài ra, gừng còn giúp giảm viêm, giảm đau, giúp ngăn ngừa, điều trị các bệnh viêm nhiễm khác. Gùng có thể giảm buồn nôn rất hiệu quả và chúng rất quan trọng cho hệ miễn dịch.

Bạn có thể sử dụng gừng để làm gia vị trong bữa ăn hoặc pha trà gừng để uống.

Nghệ

Nghệ cũng được xem là 1 trong những thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể cực tốt. Cụ thể, curcumin trong củ nghệ giúp tiêu diệt các tác nhân lạ, có hại cho cơ thể, làm tăng cường hoạt động của đại thực bào, đồng thời gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất Interleukin, giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Bên cạnh đó, củ nghệ còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất như vitamin C, K, E, Kali, canxi, sắt… và còn nhiều chất chống oxy hóa, kháng viêm khác, giúp hỗ trợ trong việc làm đẹp da, bảo vệ gan, dạ dày và hỗ trợ đẩy lùi các bệnh về tim mạch, ung thư,…

Đu đủ

Bên cạnh trái cây họ cam quýt, bạn cũng nên ăn đu đủ trong mùa dịch bởi chúng cũng chứa rất nhiều vitamin C. Ngoài lượng vitamin C dồi dào, đu đủ còn chứa papain, một loại enzyme tiêu hóa có tác dụng chống viêm. Ngoài ra, đu đủ còn là nguồn cung cấp kali, vitamin B và axit folic, những dưỡng chất có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Tỏi

Bên cạnh việc là một gia vị quen thuộc trong nhà bếp, tỏi còn được sử dụng để giúp phòng chống lại các bệnh cảm cúm và viêm đường hô hấp, tăng huyết áp, mỡ máu,… Tỏi chứa rất nhiều iốt và tinh dầu (giàu glucogen và allicin, fitonxit) có có công dụng diệt khuẩn, sát trùng, chống viêm nhiễm

Ngoài ra, tỏi còn chứa hàm lượng lớn vitamin A, B, C, D,… Chính vì vậy, bổ sung tỏi trong mùa dịch không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn giúp phòng tránh các bệnh khác.

Theo Emdep.vn