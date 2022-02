9 loại nấm kỳ lạ nhất trên thế giới có thể bạn chưa biết

Cùng tìm hiểu về 9 loại nấm kỳ lạ nhất trên khắp thế giới bạn nhé!

Nấm Puffball

Giống này thuộc họ Basidiomycota và không mọc trong nắp mở với các mang mang bào tử. Thay vào đó, các bào tử được phát triển bên trong và nấm phát triển một lỗ hoặc tách mở để giải phóng các bào tử. Nấm này được gọi là quả bóng phồng vì những đám mây bào tử “phồng” ra khi chúng bung ra.

Nấm nhựa xanh

Theo các chuyên gia, loại nấm màu tím xanh này tiết ra sữa màu chàm được gọi là mủ và thường được tìm thấy trong các khu rừng rụng lá ở phía đông Bắc Mỹ, Đông Á và Trung Mỹ. Người ta đã chứng minh rằng nấm càng xanh thì nấm càng tươi.

Nấm Stinkhorn mạng tinh thể

Loại nấm này được gọi như vậy vì bên ngoài trông giống như bọt biển, một cái lồng màu đỏ. Nó có mùi hôi, thường được tìm thấy ở Địa Trung Hải và ven biển Bắc Mỹ.

Nấm răng chảy máu

Loại nấm này chảy ra nước màu đỏ tươi giống như máu từ phần nắp trắng của nó. Nó được tìm thấy ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Iran và Hàn Quốc. Theo các chuyên gia, khả năng chảy máu của nấm sẽ biến mất khi nó già đi.

Nấm tím Amethyst Deceiver

Loại nấm màu tím này cũng mất đi chất lượng theo độ tuổi. Chúng dễ dàng được tìm thấy trong các khu rừng lá kim và rụng lá của các vùng ôn đới ở Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ, Châu Âu và Châu Á khi chúng còn tươi.

Nấm Veiled Lady

Theo các nhà tự nhiên học, loại nấm này được phủ một lớp chất nhờn màu nâu xanh có chứa các bào tử. Chất nhờn thu hút ruồi và côn trùng giúp phân tán bào tử. Nấm chủ yếu được tìm thấy ở Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ và Úc.

Nấm phát quang sinh học

Loại nấm này phát ra ánh sáng màu xanh lục sáng khi có mức nhiệt là 81 độ. Nó thường được tìm thấy ở các vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, chẳng hạn như ở Châu Á và Thái Bình Dương.

Nấm Pinkgill xanh

Nấm có đầu hình nón và giống như chiếc lá ở bản địa New Zealand. Theo các chuyên gia, vào năm 2002, nấm Pinkgill xanh đã được đưa vào một bộ tem nấm phát hành ở New Zealand và nó cũng được in trên mặt sau của tờ tiền 50 đô la New Zealand.

Nấm Devil"s Cigar

Nó là một loại nấm quý hiếm khác, chỉ được tìm thấy ở Texas và Nhật Bản. Nó thường được gọi là nấm bất thường, có hình dạng trông giống một bông hoa hoặc một ngôi sao hơn.

Theo Emdep.vn