Dùng quá liều vitamin D có thể dẫn đến nhiều rủi ro sức khỏe

Nhiều người đang bổ sung vitamin D để tăng sức đề kháng của họ, đặc biệt là sau 2 năm đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các bác sĩ đã cảnh báo không nên dùng quá nhiều vitamin D.

Các nhà nghiên cứu từ BMJ Case Reports vừa đưa ra cảnh báo: “Trên toàn cầu, đang có xu hướng tăng cường vitamin D. Tuy nhiên, bổ sung quá liều vitamin D sẽ dẫn đến một tình trạng lâm sàng gọi là hypervitaminosis D - đặc trưng bởi nồng độ vitamin D3 trong huyết thanh tăng cao và liên quan tới một loạt các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng tiềm ẩn”.

Các bác sĩ đưa ra cảnh báo này sau khi điều trị cho một người đàn ông phải nhập viện khẩn cấp vì tiêu thụ quá nhiều vitamin D.

Báo cáo trường hợp này nhấn mạnh thêm về độc tính tiềm ẩn của các chất bổ sung được coi là an toàn cho đến khi được sử dụng với lượng không an toàn hoặc kết hợp không an toàn.

Trường hợp cụ thể này liên quan đến một người đàn ông trung niên được bác sĩ gia đình chuyển đến bệnh viện sau khi phàn nàn về tình trạng nôn liên tục, buồn nôn, chuột rút ở chân, đau bụng, khát nước nhiều hơn, khô miệng, ù tai, tiêu chảy và giảm 12,7 kg.

Các triệu chứng này đã xuất hiện gần 3 tháng và bắt đầu khoảng 1 tháng sau khi bệnh nhân bắt đầu bổ sung vitamin.

Người đàn ông có nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, bao gồm bệnh lao, viêm màng não do vi khuẩn, một khối u ở tai trong (u tuyến tiền đình trái), dẫn đến điếc tai, tích tụ chất lỏng trong não (não úng thủy) và viêm xoang mạn tính.

Trước đó, bệnh nhân đã dùng liều cao của hơn 20 chất bổ sung không kê đơn mỗi ngày có chứa: vitamin D 15.000 IU - nhu cầu hàng ngày là 10 mcg hoặc 400 IU; vitamin K2 mcg (nhu cầu hàng ngày 100-300 mcg); vitamin C, vitamin B9 (folate) 1.000 mcg (nhu cầu hàng ngày 400 mcg); vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6, omega-3 2.000 mg hai lần mỗi ngày (nhu cầu hàng ngày 200-500 mg), cùng với một số chất bổ sung vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng và probiotic khác.

Khi các triệu chứng ngày càng phát triển, bệnh nhân đã ngừng uống các loại vitamin bổ sung hàng ngày, nhưng các triệu chứng bệnh không biến mất. Các xét nghiệm máu do bác sĩ gia đình chỉ định cho thấy anh ta có nồng độ canxi cực cao và lượng magiê tăng nhẹ. Và mức vitamin D của bệnh nhân cao hơn 7 lần so với mức cần thiết.

Các xét nghiệm cũng cho thấy thận của anh không hoạt động bình thường (chấn thương thận cấp tính). Kết quả chụp Xquang và chụp cắt lớp để kiểm tra ung thư đều bình thường. 2 tháng sau khi xuất viện, lượng canxi của anh ấy đã trở lại bình thường, nhưng lượng vitamin D của anh ấy vẫn cao bất thường.

Bổ sung quá liều vitamin D có thể dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe.

Nguồn cung cấp vitamin D

Các nguồn vitamin D có thể được lấy từ chế độ ăn uống (ăn nấm hoang dã và cá có dầu), tiếp xúc da với ánh nắng mặt trời và các thực phẩm bổ sung.

Tuy nhiên, luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chế độ ăn uống của mình, đặc biệt là thêm các chất bổ sung. Một số loại chứa nhiều vitamin D hơn những loại khác, vì vậy nhiều loại không yêu cầu bạn phải dùng chúng hàng ngày.

Các triệu chứng của quá liều vitamin D là gì?

Các tác giả cảnh báo: "Do thời gian chu chuyển chậm (thời gian bán hủy khoảng 2 tháng), trong thời gian đó, độc tính vitamin D phát triển, các triệu chứng có thể kéo dài vài tuần.

Hypervitaminosis D có thể được phát hiện sớm khi các triệu chứng xuất hiện ảnh hưởng đến bạn trong nhiều tháng, chủ yếu là do dư thừa canxi trong máu. Triệu chứng đó bao gồm lú lẫn, buồn ngủ, thờ ơ, rối loạn tâm thần, chán ăn, trầm cảm, hôn mê, nôn mửa, đau bụng, táo bón, loét dạ dày tá tràng, viêm tụy, nhịp tim bất thường, huyết áp cao, đau ngực và các bất thường về thận, bao gồm cả suy thận.

Các đặc điểm liên quan khác, chẳng hạn như bệnh dày sừng (bệnh viêm mắt), cứng khớp (đau khớp) và mất thính giác hoặc điếc, cũng đã được báo cáo.

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Thư viện Y khoa Quốc gia, các triệu chứng này là một phần của những gì được gọi là nhiễm độc vitamin D và nếu bạn đang xuất hiện một số triệu chứng trong số chúng, điều cần thiết là bạn phải đi khám càng sớm càng tốt.

Theo SK&ĐS