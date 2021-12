Một số loại nước ép rau tăng cường sức khỏe mùa dịch

Nước ép rau ngày càng trở nên phổ biến, có thể bổ sung vào trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các loại nước này giúp cung cấp vitamin, khoáng chất, tăng cường đề kháng cho cơ thể, đặc biệt trong mùa dịch.

Cải xoăn (hay còn gọi là cải Kale), là một loại rau họ cải có nhiều khoáng chất và vitamin, bao gồm: Vitamin A, C, K; khoáng chất (canxi, kali, sắt…).

Cải xoăn cũng chứa beta-carotene, cùng với các vitamin A,C,E là các vitamin c hống o xy hóa, có thể giúp bảo vệ tổn thương tế bào và các bệnh do gốc tự do gây ra.

Các loại dưỡng chất trong rau có sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch một cách tự nhiên. Các loại rau xanh chứa nhiều chất diệp lục có thể thúc đẩy các tế bào hồng cầu khỏe mạnh

Nước ép rau xải xoăn

Nếu trong cơ thể có quá nhiều gốc dự do (còn gọi là chất ô xy hóa) sẽ gây nên nhiều tình trạng bất lợi như: Đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đái tháo đường, Alzheimer, chứng mất trí, viên khớp dạng thấp, đục thủy tinh thể…

2. Nước ép bắp cải

Bắp cải chứa nhiều chất dinh dưỡng như: Vitamin C và K, ma giê, folate, choline, beta-carotene, lutein và zeaxanthin cũng như các flavonoid kaempferol, quercetin và apigenin… Các chất này làm nổi bật đặc tính chống viêm tiềm năng và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể của bắp cải.

3. Nước ép bông cải xanh

Bông cải xanh cũng chứa nhiều kali, vitamin C và beta-caroten. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, bông cải xanh sở hữu cả các chất chống viêm và chống ô xy hóa mạnh, có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm viêm và bảo vệ tim mạch.

Nước ép bông cải xanh

4. Nước ép rau cần tây

Cần tây cũng là một loại rau quen thuộc, chứa nhiều chất chống oxy hóa, cũng như vitamin K, folate, vitamin A, kali và vitamin C.

Cần tây có tác dụng chống viêm do sự hiện diện của các chất phytochemical như axit phenolic và flavonoid… Do đó, cần tây có thể tốt cho người bệnh tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, béo phì và tăng đường huyết. Cần tây cũng có nhiều chất chống ô xy hóa, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh do tích tụ gốc tự do.

5. Những lưu ý khi dùng nước ép rau

Nước ép rau rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi tiêu thụ quá nhiều một loại trong thời gian dài cũng không có lợi cho sức khỏe. Ví dụ, tiêu thụ quá nhiều chiết xuất cần tây có thể dẫn đến cường giáp. Vì vậy, chỉ nên dùng nước ép rau để bổ sung vào bữa ăn hàng ngày, chứ không nên dùng để thay thế bữa ăn, và nên đa dạng các nguồn nước ép để dùng.

Đối với những người mắc bệnh mãn tính, đang phải dùng thuốc uống hàng ngày để trị bệnh cần lưu ý, do các loại nước ép này có thể tương tác bất lợi với một số loại thuốc mà người bệnh đang sử dụng. Ví dụ, vitamin K, thường có nhiều trong các loại rau lá xanh, có thể tương tác bất lợi với một số chất làm loãng máu và gây ra các tác dụng phụ không mong muốn. Vì vậy, đối với những người đang dùng thuốc uống cần trao đổi với bác sĩ để hỏi xem mình uống các loại nước ép này có ảnh hưởng tới thuốc điều trị hay bệnh đang mắc hay không.

Theo SK&ĐS