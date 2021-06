Sốc nhiệt do nắng nóng: Dấu hiệu nguy hiểm và cách điều trị

Say nắng có thể xảy ra trong vòng vài phút và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn tới di chứng thần kinh không hồi phục hoặc tổn thương đa cơ quan và tử vong.

Say nắng hay còn gọi là sốc nhiệt (heat troke) là tình trạng tăng thân nhiệt nghiêm trọng (>40 độ C) kèm theo rối loạn hoạt động của các cơ quan như thần kinh, tuần hoàn, hô hấp. Say nắng, say nóng là những hiện tượng thường gặp trong mùa hè, đặc biệt trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ tăng cao đột ngột.

Bị say nắng, say nóng không chỉ khiến chúng ta mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu... mà say nắng say nóng còn có khả năng dẫn đến đột quỵ. Nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn tới di chứng thần kinh không hồi phục hoặc tổn thương đa cơ quan và tử vong. Điều quan trọng là phải biết các dấu hiệu để kịp thời xử trí.

Trước khi bị sốc nhiệt, người bệnh thường có các dấu hiệu kiệt sức. Kiệt sức do nắng nóng ít nguy hiểm hơn và sẽ thuyên giảm nếu người bệnh được điều trị kịp thời. Nhưng nếu tình trạng kiệt sức do nhiệt diễn tiến thành say nóng, đó là trường hợp khẩn cấp và cần điều trị.

Các dấu hiệu của sự kiệt sức vì nhiệt bao gồm:

Đau đầu

Chóng mặt và nhầm lẫn

Chán ăn và cảm thấy buồn nôn

Đổ mồ hôi nhiều và da nhợt nhạt, sần sùi

Chuột rút ở tay, chân và bụng

Thở nhanh

Nhiệt độ từ 38°C trở lên

Khát nước.

Trước khi bị sốc nhiệt, người bệnh thường có các dấu hiệu kiệt sức.

Dấu hiệu của người bị sốc nhiệt

Các triệu chứng của kiệt sức vẫn còn sau 30 phút

Nhiệt độ tăng lên đến 40C hoặc cao hơn

Cảm thấy nóng và khô

Không đổ mồ hôi mặc dù cơ thể nóng

Thở nhanh hoặc hụt hơi

Mất tỉnh táo

Lên cơn hoặc co giật

Không phản ứng

Phải làm gì nếu ai đó bị say nắng

Đưa người bệnh vào nơi mát mẻ.

Đưa người bệnh vào nơi mát mẻ. Ở trong nhà là tốt nhất, nhưng nếu chưa có điều kiện hãy đưa họ vào nơi có bóng râm. Cởi càng nhiều quần áo bên ngoài càng tốt. Điện thoại cho xe cấp cứu. Sử dụng quạt làm mát trong khi chờ đợi. Làm giảm thân nhiệt bằng một tấm khăn ướt (vắt ráo nước) chườm mát. Thường xuyên đo nhiệt độ và tiếp tục làm điều này cho đến khi thân nhiệt giảm xuống 38C (100,4F). Khi nhiệt độ đã giảm, hãy bỏ tấm khăn ướt và thay bằng tấm khô. Trấn an bệnh nhân cho đến khi có sự trợ giúp của nhân viên y tế

Một số cách chống say nắng

Uống nhiều nước, đặc biệt nếu bạn đang tập thể dục.

Mặc quần áo rộng, nhẹ

Tránh ra ngoài nắng vào thời điểm nóng nhất trong ngày (11 giờ sáng đến 3 giờ chiều)

Tắm mát

Tránh uống quá nhiều rượu

Tránh tập thể dục quá sức.

Theo VOV