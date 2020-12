Trời lạnh 11-14 độ C: Sai lầm này của bố mẹ khiến trẻ càng dễ mắc bệnh

Không ít phụ huynh vì chăm con theo kinh nghiệm dân gian hoặc cảm tính khiến trẻ càng dễ mắc bệnh và bệnh diễn tiến trầm trọng hơn, khi thời tiết đột ngột trở lạnh.

Thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đột ngột, với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Đây là đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa Đông năm nay.

Thời tiết mùa đông xuân là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, tồn tại lâu hơn trong môi trường. Vì hệ miễn dịch phát triển chưa toàn diện, trẻ em là mục tiêu tấn công hàng đầu của các mầm bệnh.

Hệ miễn dịch của trẻ con non yếu, trẻ khó thích nghi với biến đối của môi trường là lý do trẻ dễ nhiễm bệnh khi giao mùa.

Trẻ có thể bị bệnh hô hấp từ nhẹ đến nặng như: viêm đường hô hấp trên, viêm mũi - họng, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi… nếu không được phòng tránh bệnh kịp thời.

Đáng nói, nhiều cách chăm con “phản khoa học” của các ông bố, bà mẹ lại góp phần khiến trẻ mắc bệnh hoặc làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh, khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột như hiện nay:

Tự ý điều trị cho trẻ

Nhiều ông bố, bà mẹ khi thấy con có dấu hiệu viêm họng, sổ mũi, nhức đầu thường dựa vào kinh nghiệm từ những lần ốm trước của trẻ hay của chính bản thân mình, để mua thuốc về tự điều trị.

Theo ThS.BS Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các trường hợp trẻ bị viêm đường hô hấp nếu được đưa đến bệnh viện sớm, thì việc điều trị sẽ không quá phức tạp. Tuy nhiên, nếu không được điều trị đúng cách, bố mẹ tự mua thuốc, tự xử lý tại nhà thì các bệnh nhi sẽ dễ bị bội nhiễm.

“Từ tình trạng ban đầu chỉ đơn giản là ứ đọng đờm dãi, các cháu có thể bị bội nhiễm viêm tai giữa, bội nhiễm viêm phế quản phổi, và thậm chí là tình trạng nặng hơn như nhiễm khuẩn huyết”, BS Thúy cho hay.

Theo chuyên gia này, khi tình trạng bệnh diễn tiến nặng, sinh ra các biến chứng sẽ dẫn đến nhiều vấn đề. Trước hết, việc điều trị cho các bé khó khăn, khiến thời gian nằm viện kéo dài, chi phí điều trị tăng lên rất nhiều, đáng nói hơn là ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của bệnh nhi.

Cho trẻ mặc trang phục không phù hợp

Vào mùa đông, việc lựa chọn trang phục phù hợp cho trẻ cũng là một yếu tố quan trọng để phòng bệnh.

Trang phục đương nhiên cần phải đảm bảo đủ ấm. Cổ họng và lồng ngực, theo chuyên gia, là 2 vị trí quan trọng nhất cần phải bảo vệ để phòng bệnh lây qua đường hô hấp.

Cần lưu ý rằng, việc cho trẻ mặc quá ấm có thể làm phản tác dụng. Theo đó, việc trang phục quá nóng bức sẽ khiến trẻ bị ra mồ hôi, đặc biệt là khi trẻ chạy nhảy, vận động… Mồ hôi có thể thấm ngược vào cơ thể, gây lạnh, trẻ dễ bị viêm phổi.

Để phòng bệnh, cần điều chỉnh cách ăn mặc để cơ thể thích nghi được với sự thay đổi thời tiết. Buổi sáng đi học có thể mặc ấm cho con, nhưng nên mặc nhiều lớp áo, dễ cởi để khi đến trường trẻ nóng lên, chạy nhảy có thể dễ dàng cởi bỏ lớp áo bên ngoài.

Ở nhà, thấy trẻ dinh dính mồ hôi, nên mạnh dạn cởi bỏ áo ấm, mặc áo thu đông mỏng để trẻ không bị ra mồ hôi, thấm ngược vào cơ thể gây bệnh. Lau mồ hôi, thay áo khi áo ẩm do ngấm mồ hôi.

Lạm dụng vitamin C để phòng bệnh cho trẻ

Ăn cam, uống vitamin C có thể coi là phương pháp tăng cường sức đề kháng quen thuộc của nhiều gia đình vào mùa lạnh.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý tằng, việc bổ sung dưỡng chất cho cơ thể cần đảm bảo vừa đủ theo khuyến cáo thì mới đem lại hiệu quả cao nhất. Trong trường hợp bổ sung vitamin C dưới dạng liều cao (viên uống, viên sủi) cần đặc biệt chú ý, bởi cơ thể, nhất là cơ thể trẻ nhỏ, hấp thu quá nhiều có thể dẫn đến những tác động tiêu cực cho sức khỏe.

Lượng vitamin C khuyến cáo dành cho trẻ nhỏ căn cứ vào độ tuổi. Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi cần dung nạp khoảng 25 mg C mỗi ngày là đủ, trên 1 tuổi trẻ cần bổ sung 30-40 mg C mỗi ngày.

Vitamin C liều cao chỉ nên sử dụng trong thời gian ngắn, khi bị bệnh và theo chỉ định của bác sĩ. Nếu sử dụng nhiều hơn nhu cầu khuyến nghị, cơ thể cũng phải đào thải và lâu dài có nguy cơ sỏi thận và nhiều biến chứng khác.

Những nguyên tắc phòng bệnh cho trẻ nhỏ khi trời trở rét

BS Thúy khuyến cáo, các gia đình cần lưu ý những nguyên tắc dưới đây để đảm bảo an toàn cho con em, trong mùa cao điểm:

- Trước hết, cần nâng cao thể trạng của trẻ thông qua chế độ ăn uống và bổ sung vitamin theo lứa tuổi.

- Chú ý đến khâu vệ sinh, nhất là vệ sinh cá nhân của trẻ. Người lớn cần hướng dẫn trẻ rửa tay và thậm chí là rửa đồ chơi của trẻ, không cho trẻ ngậm đồ chơi.

- Tránh đưa trẻ đến nơi đông người. Nếu trẻ bị ốm thì nên cho trẻ nghỉ học, cách ly tại nhà. Việc này sẽ giúp chăm sóc trẻ tốt hơn và tránh lây lan cho người khác.

- Các virus gây bệnh đường hô hấp lây lan qua giọt bắn. Vì vậy, cần cho trẻ đeo khẩu trang khi ở nơi đông người. Hạn chế tối đa việc người lớn hôn má trẻ vì có thể lây bệnh.

Theo Minh Nhật/Dantri