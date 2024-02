Hơn 3.000 VĐV sẽ tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XIV

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12 - 15/3 với sự tham dự của hơn 3.000 VĐV, tranh tài ở 11 môn thi đấu.

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Sáng 20/2, Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XIV năm 2024 tổ chức họp rà soát các nội dung. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XIV năm 2024 chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp thông tin về công tác chuẩn bị và một số vấn đề liên quan.

Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) là giải thể thao học sinh được tổ chức hướng tới mục tiêu giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, ý chí, nghị lực, giáo dục lòng trung thực, tinh thần tập thể, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

Hội khỏe cũng góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đây còn là dịp để đánh giá công tác giáo dục thể chất và các hoạt động thể thao trong trường học; qua HKPĐ phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh phổ thông nhằm bồi dưỡng, đào tạo tài năng thể thao cho tỉnh và quốc gia.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Võ Hồng Sơn trao đổi một số nội dung phối hợp thực hiện.

Năm 2024, Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XIV được dự kiến tổ chức từ ngày 12/3 đến 15/3. Đến nay đã có 54 đoàn với hơn 3.000 vận động viên thuộc 13 phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị và 41 trường THPT đăng ký tham gia. Các vận động viên sẽ thi đấu 11 môn (bóng đá, bóng chuyền, cờ vua, đá cầu, cầu lông, bóng rổ, điền kinh, bơi, đẩy gậy, bóng bàn, võ cổ truyền) với 144 nội dung thi đấu, tranh tài 340 bộ huy chương.

Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng năm 2024 dự kiến sẽ tổ chức vào sáng 12/3 tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh với quy mô 2.200 người, gồm các khối: vận động viên diễu hành, trọng tài, khán giả, khách mời, học sinh tham gia đồng diễn. Nội dung lễ khai mạc gồm: diễu hành, rước đuốc, chào cờ, diễn văn khai mạc, màn đồng diễn 3 tiết mục (màn đồng diễn võ thuật Karatedo 200 em học sinh, màn đồng diễn múa hát 200 em học sinh, màn đồng diễn Aerobic 100 học sinh)...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: rà soát cơ sở vật chất, sân thi đấu, bố trí nơi ăn nghỉ cho các vận động viên; quán triệt công tác điều hành, đảm bảo công bằng, khách quan; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến góp ý, tiếp tục bám sát kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tập trung phối hợp chặt chẽ, triển khai kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức Hội khỏe Phù Đổng. Việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng phải thực sự là sân chơi bổ ích, ý nghĩa không chỉ đối với học sinh mà còn cho cả các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần tạo phong trào luyện tập thể dục thể thao sôi nổi trong quần chúng Nhân dân.

