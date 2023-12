Trao 735 triệu đồng hỗ trợ mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo

Dự án “Phòng chống mua bán người, giai đoạn 1” do Tổ chức Bánh mì cho thế giới và UBND tỉnh Hà Tĩnh tài trợ, được thực hiện tại 6 xã, thị trấn thuộc huyện Kỳ Anh (Kỳ Xuân, Kỳ Phong), Lộc Hà (Ích Hậu, Thịnh Lộc), Can Lộc (Mỹ Lộc, thị trấn Đồng Lộc) trong thời gian từ năm 2022 - 2024. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh làm chủ dự án, bao gồm các hoạt động: truyền thông nhóm nhỏ tại cộng đồng, thành lập các câu lạc bộ di cư an toàn, tổ chức các sự kiện truyền thông, hỗ trợ các mô hình sinh kế (mô hình bò giống, mô hình gà)... Thông qua các chương trình, hành động, dự án nhằm giúp hội viên phụ nữ tại các địa phương được bảo vệ tốt hơn trước nạn mua, bán người, di cư trái phép...