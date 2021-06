Bí thư Tỉnh ủy: Huyện Kỳ Anh cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng NTM trong toàn dân

Kiểm tra tình hình xây dựng NTM tại huyện Kỳ Anh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị huyện tập trung thúc đẩy phong trào thi đua trong các tầng lớp Nhân dân, các địa phương; khuyến khích cán bộ, đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế.

Sáng nay (2/6), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đi kiểm tra và có buổi làm việc với huyện Kỳ Anh về tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác kiểm tra tình hình xây dựng NTM tại xã Kỳ Phú.

Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với người dân thôn Nam Xuân, xã Kỳ Tây. Được biết, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã là 34 triệu đồng/người/năm. Xã đánh giá đã đạt 14/20 tiêu chí NTM.

Bí thư Tỉnh ủy và đoàn tham quan mô hình vườn mẫu ông Hồ Văn Hải ở thôn Nam Xuân, xã Kỳ Tây.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình xây dựng NTM tại xã Kỳ Thượng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã Kỳ Thượng đạt là 37,1 triệu đồng. Xã đánh giá đạt 20/20 tiêu chí NTM; có 7/11 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Kỳ Anh phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia chủ trì buổi làm việc.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn về tình hình dịch bệnh cũng như chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai lũ lụt, nhưng với sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, các xã của huyện Kỳ Anh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiều tiêu chí NTM quan trọng, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Thanh Hải báo cáo kết quả xây dựng NTM thời gian qua.

Trong năm 2020, huyện Kỳ Anh có thêm 5 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 18/20 xã, 1 xã hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao; toàn huyện xây dựng thêm 39 khu dân cư NTM kiểu mẫu (nâng tổng số lên 69 khu dân cư NTM kiểu mẫu), 263 vườn mẫu (nâng tổng số lên 547 vườn), 8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP (nâng tổng số lên 17 sản phẩm OCOP).

Trong năm 2020, toàn huyện xây dựng thêm 39 khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Huyện Kỳ Anh phấn đấu đến cuối năm 2021 có 2 xã (Kỳ Tây, Kỳ Lạc) đạt chuẩn NTM, có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Kỳ Châu, Kỳ Phú) và đạt 5 tiêu chí huyện NTM đạt chuẩn.

Hiện nay, huyện đang gặp nhiều khó khăn trong một số nội dung như: xây dựng các tuyến đường giao thông; toàn huyện với hơn 12 vạn dân nhưng chưa có nhà máy nước sạch tập trung nông thôn; chưa có hệ thống công trình văn hóa cấp huyện; 2 xã Kỳ Tây, Kỳ Lạc có khối lượng lớn cơ sở hạ tầng cần xây dựng, nâng cấp trong khi nguồn kinh phí ngân sách của xã không có và nguồn ngân sách huyện hỗ trợ ưu tiên đầu tư không đáp ứng được.

Cũng trong năm 2020, huyện Kỳ Anh đã xây dựng được 263 vườn mẫu.

Để góp phần xây dựng Kỳ Anh đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2023, huyện đề xuất tỉnh xem xét ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ trong chính sách thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM; ưu tiên đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đối với các công trình, dự án cần nguồn kinh phí lớn.

Xã Kỳ Phú đã đạt 20/20 tiêu chí NTM; có 7/8 khu dân cư đã đạt khu dân cư kiểu mẫu, xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Đồng thời mong muốn, tỉnh sớm phê duyệt danh mục lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch đô thị Kỳ Đồng và vùng phụ cận; ưu tiên nguồn ngân sách hỗ trợ các xã Kỳ Tây, Kỳ Lạc xây dựng cơ sở hạ tầng; sớm xem xét, quyết định về chính sách hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Xây dựng NTM ở huyện Kỳ Anh đang từng bước đi vào chiều sâu, đó là kết quả huyện cần tiếp tục phát huy. Theo đó, cần khẩn trương lượng hóa nguồn lực tại chỗ, ưu tiên nguồn lực đầu tư trung hạn; khuyến khích mạnh mẽ việc đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình kinh tế vườn đồi...

Tại buổi làm việc, đại biểu góp ý, đề nghị huyện tiếp tục tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương hoàn thiện, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Đại biểu cũng cho rằng, huyện cần khuyến khích mạnh mẽ việc đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, gắn với nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan, môi trường, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành xây dựng quy hoạch vùng, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững; quan tâm đến vấn đề an ninh nông thôn...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân: Phong trào xây dựng NTM sôi nổi trên địa bàn huyện đã góp phần tạo nên khối đại đoàn kết, qua đó góp phần vào thành công của kỳ bầu cử. Thời gian tới, huyện cần tiếp tục quan tâm đến vấn đề an ninh nông thôn; khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế.

Các đại biểu cũng yêu cầu các xã cần tập trung, chú trọng hơn nữa công tác phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia: Mong muốn tỉnh tiếp tục đồng hành chia sẻ với những khó khăn đặc thù của một huyện mới thành lập, địa bàn rộng, khoảng cách giữa các xã xa, nội lực còn hạn chế; qua đó quan tâm hỗ trợ nguồn lực để huyện tập trung hoàn thành các tiêu chí NTM, nâng cao đời sống người dân.

Nỗ lực xã hội hóa nguồn lực xây dựng NTM

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kỳ Anh đạt được trong quá trình xây dựng NTM.

Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trong các tầng lớp Nhân dân để xây dựng NTM trở thành việc làm thường xuyên. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM cần tiếp tục nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; các xã chưa đạt chuẩn NTM cần quyết tâm phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, huyện cần rà soát chặt chẽ tiến độ, kết quả xây dựng NTM các địa phương, có biện pháp kịp thời chấn chỉnh các xã “rớt” chuẩn NTM. Đặc biệt quan tâm, huy động tối đa nguồn lực trong Nhân dân, con em xa quê, các doanh nghiệp trên địa bàn; tranh thủ các nguồn vốn dự án đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cần chú ý phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; chú trọng ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Bên cạnh đó, thúc đẩy phong trào thi đua trong các tầng lớp Nhân dân, các địa phương; khuyến khích cán bộ, đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế; tập trung xây dựng các sản phẩm OCOP có thương hiệu, phấn đấu ngày càng có nhiều sản phẩm chất lượng trên thị trường.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, hệ thống chính trị huyện, trước hết là người đứng đầu cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các ngành chức năng, huy động mọi nguồn lực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát huy đội ngũ cán bộ công an chính quy; tăng cường công tác đối thoại, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng Nhân dân; chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

“Trước mắt, huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; triển khai hiệu quả chương trình nhà ở kiên cố cho người dân; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quan tâm phòng chống hạn hán, cháy rừng và bão lụt, sạt lở đất ở vùng núi” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, trên cơ sở các đề xuất của huyện, các sở, ngành chức năng cần tạo điều kiện hỗ trợ, nghiên cứu tham mưu cơ chế đặc thù cho các địa phương khó khăn như huyện Kỳ Anh.

Tin liên quan: Huyện Kỳ Anh xây dựng 181 vườn mẫu đạt chuẩn Phong trào xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu được các xã ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) triển khai quyết liệt và có sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn huyện có 181 vườn đạt chuẩn, 14 khu dân cư được công nhận kiểu mẫu.

Thu Hà