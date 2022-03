Can Lộc xây dựng thêm 16 sản phẩm tham gia OCOP năm 2022

Sau 3 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay, huyện Can Lộc đã có 20 sản phẩm đạt chuẩn OCOP gồm: 1 sản phẩm đạt 4 sao là cam giòn Xuân Hòa; 19 sản phẩm đạt 3 sao gồm các loại cam nhãn hiệu: Thanh Hiền, Đồng Uyên, Trạch Mai, Loan Việt, Khe Giao, Tân Phương Đông; ổi sạch Khe Lang; bưởi Tuyết Chương; dưa lưới Loan Việt; dưa lưới Đồng Uyên; nấm Sen Giáp; giò lụa Trường An; bánh đa vừng đen; kẹo cu đơ Hạnh Toàn; mực chiên mắm Long Dung; cá mờm sữa chiên lá chanh Long Dung; tinh bột nghệ An Tâm; viên nghệ tẩm mật ong An Tâm; rượu nếp Khánh Lộc.