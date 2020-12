Đảm bảo chất lượng giống lúa cho sản xuất vụ xuân ở Hà Tĩnh

Để đảm bảo vụ xuân thắng lợi, ngoài việc triển khai chỉ đạo xuống giống đúng lịch thời vụ, các địa phương, đơn vị quản lý ở Hà Tĩnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng và bình ổn giá.

Một số giống tăng giá

Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp ở xã Thuần Thiện (Can Lộc) cung ứng giống cho người dân.

Chuẩn bị bắc mạ vụ xuân 2021 theo khung lịch thời vụ, bà Nguyễn Thị Lộc, ở xã Thuần Thiện (Can Lộc) vội thu xếp công việc để đi mua giống. Nhìn bảng niêm yết giá tại đại lý cung ứng giống trên địa bàn, bà Lộc không khỏi phân vân bởi nhiều loại giống có giá cao hơn năm trước từ 2.000 – 3.000 đồng/kg.

“Nhà tôi làm 15 sào ruộng, cần khoảng 45kg thóc giống. Năm trước, thóc giống LP5 có giá 32 nghìn đồng/kg nhưng nay tăng lên 35 nghìn đồng/kg. Ngoài ra, các loại giống như: Thiên Ưu, RVT cũng tăng từ 2-3 nghìnđồng/kg” – bà Lộc cho hay.

Chung nỗi lo lắng, ông Nguyễn Văn Tý, ở xã Hồng Lộc (Lộc Hà) cho biết, nằm trong diện ảnh hưởng lũ lụt, vừa qua chính quyền địa phương đã có thông báo về việc hỗ trợ giống lúa cho nông dân sản xuất vụ xuân. Tuy nhiên, dù có sự hỗ trợ giá vẫn khá cao. Đơn cử như giống BT1, mỗi bao 5 kg, dù được hỗ trợ giá 50%, vẫn lên tới 812 nghìn đồng/bao (tương đương 162 nghìn đồng/kg).

Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác cày bừa, làm đất, sẵn sàng xuống giống.

Anh Phạm Văn Thống, chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp tại xã Thuần Thiện (Can Lộc) cho biết: “Giá giống lúa năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 10%. Điều này là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số giống thuần của nước ngoài không nhập về và một số loại giống trong nước lại bị ảnh hưởng bởi lũ lụt… Tuy nhiên, hiện tại, nguồn giống do cửa hàng chúng tôi lấy về từ các cơ sở uy tín vẫn đảm bảo đầy đủ cho bà con sản xuất vụ xuân”.

Đảm bảo đủ giống, nỗ lực bình ổn giá

Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh đảm bảo cung ứng giống phục vụ nhu cầu sản xuất vụ xuân của các địa phương.

Hơn 1 tháng qua, cùng với khắc phục thiệt hại lũ lụt, cán bộ, nhân viên Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh khẩn trương chuẩn bị các đơn hàng cung ứng giống phục vụ nhu cầu sản xuất vụ xuân của các địa phương.

Bà Võ Thị Hồng Minh – Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh cho biết: “Là đơn vị cung ứng giống chủ lực của tỉnh, công ty đã chuẩn bị đủ các bộ giống, sẵn sàng cung ứng cho người dân sản xuất đảm bảo khung lịch thời vụ. Cùng với các loại giống do công ty sản xuất như: BQ, KD18, HT1… công ty còn nhập về 1 số loại giống theo cơ cấu của tỉnh để cung ứng cho khách hàng".

Cũng theo bà Minh, hiện tại giá các loại giống do công ty cung cấp vẫn giữ nguyên bằng vụ sản xuất 2019. Tuy nhiên, ngoài thị trường, một số giống lúa lai sẽ có giá cao hơn.

Được biết, vụ xuân 2021, Hà Tĩnh sẽ được Trung ương hỗ trợ 500 tấn lúa giống (chiếm 13% tổng nhu cầu giống vụ xuân). Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ trích ngân sách hỗ trợ khoảng 600 tấn lúa giống. Đây sẽ là nguồn tiếp sức quan trọng để nông dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn và góp phần bình ổn giá.

Đến nay, các đại lý kinh doanh giống trên địa bàn đã nhận lịch đăng ký và cam kết cung cấp đủ nguồn giống phục vụ sản xuất.

Ông Nguyễn Trí Hà – Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vụ xuân 2021 dự báo sẽ đối mặt với thời tiết, khí hậu khắc nghiệt. Để đảm bảo vụ xuân thắng lợi, cơ quan chuyên môn cũng đã cập nhật dự báo tình hình thời tiết để bố trí lịch thời vụ.

Theo đó, căn cứ thời gian sinh trưởng của từng giống để bắc mạ trong khung thời vụ từ 20/12/2020 - 5/2/2021. Khuyến cáo 100% diện tích mạ phải được phủ nilon đúng kỹ thuật, căn cứ vào dự báo thời tiết ngắn hạn để chỉ đạo thời điểm ngâm ủ giống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.

Tại hội nghị triển khai sản xuất vụ xuân 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn một lần nữa nhấn mạnh về công tác quản lý nhà nước chuyên ngành phục vụ sản xuất. Theo đó, yêu cầu các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư, phân bón... Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành, đảm bảo hàng hoá phục vụ sản xuất, lưu thông trên thị trường đảm bảo chất lượng.

