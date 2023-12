Hà Tĩnh không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài

Tại Hà Tĩnh, công tác triển khai các giải pháp phòng, chống khai thác IUU đạt một số kết quả tích cực; các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động vào cuộc triển khai thực hiện Luật Thuỷ sản 2017, các giải pháp trọng tâm, cấp bách chống khai thác IUU từ chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng thực hiện. Việc phối hợp, thực hiện thanh tra, xử lý vi phạm đã được các cấp, các ngành phối hợp tổ chức thực hiện quyết liệt. Do vậy, các vi phạm về khai thác IUU trên địa bàn đã giảm đáng kể so với các năm trước đây. Toàn tỉnh hiện có 2.723 tàu cá đã được đăng ký, trong đó 2.532 tàu có giấy phép khai thác thủy sản còn hạn (92,98%); 199/496 tàu cá thuộc diện đăng kiểm (đạt 40,12%); 63/90 tàu cá đang hoạt động thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trên tàu cá (67%); 100% tàu thực hiện việc đánh dấu tàu, kẻ vẽ biển số đúng quy định; có 90/90 tàu cá đang hoạt khai thác thủy sản vùng khơi đã lắp đặt thiết bị VMS đạt 100%; đã cập nhật 2.723 tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFISHBASE), đạt tỷ lệ 100%. Đến nay, trên địa bàn không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, chưa phát hiện các đường dây, tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.