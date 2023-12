Bắt giam đối tượng cố ý gây thương tích ở Hương Sơn

Do mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Nghĩa (trú xã Sơn Kim 2, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã đấm vào mặt ông Đặng Xuân H., tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 67%.

Chiều 13/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Trần Văn Nghĩa (SN 1983, trú thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2) về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 3, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Trần Văn Nghĩa bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 9/12/2023, tại phòng trọ của anh Nguyễn Đình T. (SN 1979), thuộc địa phận tổ dân phố 6, thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn), Trần Văn Nghĩa với ông Đặng Xuân H. (SN 1960, trú thôn Kim Bình, xã Sơn Kim 2) xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, Trần Văn Nghĩa đã dùng tay đấm vào mặt ông H. khiến nạn nhân bị ngã, đầu va vào nền xi măng. Ông H. phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Đặng Xuân H. tại thời điểm giám định là 67%.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, Trần Văn Nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, năm 2011, Trần Văn Nghĩa từng bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn xử phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; năm 2013 bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn xử phạt 33 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Sơn