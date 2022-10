Cần sớm làm rõ đối tượng giao cấu với người hơn 14 tuổi ở Cẩm Xuyên

Từ đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Thanh (xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên) phản ánh việc cháu nội bị hàng xóm cưỡng hiếp khi mới hơn 14 tuổi dẫn đến sinh con, PV Báo Hà Tĩnh đã vào cuộc tìm hiểu sự việc và nhận thấy một số nội dung cần sớm được làm rõ.

Bà Nguyễn Thị Thanh trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh về việc cháu nội của bà bị hàng xóm cưỡng hiếp khi mới hơn 14 tuổi.

Trong “Đơn kêu cứu khẩn cấp” gửi Báo Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Thanh (thôn 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) phản ánh: Cuối tháng 10/2020, thấy cháu N.T.T (SN 2005, cháu nội bà Thanh) có biểu hiện lạ, gia đình đưa đi kiểm tra thì phát hiện cháu đã mang thai 5 tháng. Cháu T. cho biết, vào khoảng tháng 5/2020, lúc mọi người đi làm đồng, chỉ mình cháu ở nhà thì bị ông Nguyễn Đăng V. (SN 1966, là hàng xóm của gia đình) cưỡng hiếp trong bếp. Sau đó, ông V. còn thực hiện hành vi đồi bại này thêm một số lần nữa khiến cháu T. mang thai...

“Ngay sau khi phát hiện sự việc, ngày 11/11/2020, gia đình tôi đã làm đơn trình báo Công an xã Cẩm Minh. Tiếp đó, ngày 16/11/2020, chúng tôi tiếp tục đến trình báo Công an huyện Cẩm Xuyên. Mặc dù vậy, lực lượng công an lại không có biện pháp ngăn chặn mà để ông V. bỏ trốn khỏi địa phương. Đáng nói, sự việc đã xảy ra hơn 2 năm, song đến nay, Công an huyện Cẩm Xuyên không có động thái xác minh, điều tra, có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm. Vì vậy, gia đình tôi nhiều lần “gõ cửa” các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc, truy tìm thủ phạm” - bà Nguyễn Thị Thanh bức xúc.

Cháu T. và con trai hiện đã gần 2 tuổi.

Trước cáo buộc lực lượng công an không làm tốt chức trách, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Đại úy Nguyễn Văn Hùng – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và môi trường (Công an huyện Cẩm Xuyên) lý giải: Ngày 16/11/2020, nhận được tin về tố giác tội phạm của gia đình cháu T., nhận thấy có dấu hiệu của tội “Giao cấu với người đủ từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” nên vào 7h30’ ngày 17/11/2020, chúng tôi đã về địa phương làm việc. Tuy nhiên, qua nắm thông tin, chúng tôi được biết ông Nguyễn Đăng V. đã trốn khỏi địa phương từ đêm 13/11/2020.

Vì vậy, ngày 16/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Theo Đại úy Hùng, việc ông V. bỏ trốn khiến lực lượng chức năng không thể tiến hành giám định ADN – cơ sở rõ ràng nhất để khẳng định ông V. có phải là thủ phạm hay không. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên chưa có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Điều này dẫn tới việc không thể ra quyết định truy nã.

Bức xúc trước việc đứa cháu của mình bị xâm hại mà kẻ gây tội không bị pháp luật xử lý, cho rằng Công an huyện Cẩm Xuyên cố tình bao che, bỏ lọt tội phạm nên bà Nguyễn Thị Thanh đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí và Công an huyện Cẩm Xuyên.

Theo lời cháu T., khu vực bếp này là nơi ông V. thực hiện hành vi đồi bại.

Quá trình tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, mặc dù có một số lý do khách quan, nhưng sự vào cuộc, tiến độ xử lý tin báo của Công an huyện Cẩm Xuyên còn chưa kịp thời. Tính từ thời điểm bà Thanh làm đơn tố cáo đến nay đã gần 2 năm nhưng mấu chốt để làm sáng tỏ mọi việc là cần phải khẩn trương truy tìm đối tượng tình nghi thì mới chỉ dừng lại ở mức… thông báo, nhắn nhủ gia đình gọi ông V. về phối hợp điều tra (!?).

Sau nhiều lần có đơn thư kiến nghị của bà Thanh, ngày 24/2/2022, Công an huyện Cẩm Xuyên có Văn bản số 101/CSĐT thông báo việc ngày 16/1/2021 đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tố giác tội phạm vì không tìm được ông Nguyễn Đăng V.

Tuy nhiên, đến ngày 15/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Tiếp đó, ngày 16/3/2022 ra quyết định khởi tố vụ án “Giao cấu với người đủ từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

“Nếu gia đình không quyết liệt, kiên trì “gõ cửa” kêu cứu các cơ quan chức năng, có lẽ sự việc đã “chìm xuồng”. Hy vọng cơ quan công an sẽ vào cuộc thực sự, tìm ra thủ phạm để đưa kẻ phạm tội ra trước công lý, đền tội cho những gì đã gây ra cho cháu tôi” - bà Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.

Quá trình xác minh, chúng tôi nắm bắt mọi thông tin phản ánh như trong đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Thanh liên quan đến việc ông V. có giao cấu với cháu nội của bà là N.T.T dẫn đến mang thai khi mới hơn 14 tuổi không hẳn không có cơ sở. Hiện, bé trai được gần 2 tuổi và hai mẹ con đang sống cùng bố mẹ của T. – ông bà ngoại cháu bé (bà Thanh - bà nội T. sống cạnh nhà). Mặt khác, đối tượng tình nghi theo cáo buộc của gia đình là ông V. cũng rời khỏi địa phương trong gần 2 năm (kể từ ngày 13/11/2020 - PV), đến nay không rõ tung tích...

Ông Trần Văn Khiêm - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Cẩm Minh khẳng định việc cháu N.T.T. bị giao cấu dẫn đến sinh con khi mới hơn 14 tuổi là có thật.

Ông Trần Văn Khiêm - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Cẩm Minh khẳng định: “Việc cháu N.T.T bị giao cấu dẫn đến sinh con khi mới hơn 14 tuổi là có thật. Qua nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân và những hoạt động điều tra của lực lượng chức năng cho thấy, đối tượng nghi vấn nhất trong vụ việc này là ông Nguyễn Đăng V. (người ở cùng thôn và là hàng xóm cháu T.) hiện không ở trên địa bàn. Hiện tại, chính quyền địa phương đang tiếp tục chỉ đạo Công an xã khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm ông Nguyễn Đăng V. để điều tra, làm rõ”.

Việc cháu N.T.T bị giao cấu và sinh con khi mới hơn 14 tuổi khiến dư luận hết sức quan tâm. Việc xác minh rõ bố của cháu bé là ai không chỉ có ý nghĩa về mặt luật pháp, xác định hành vi phạm tội, kết thúc vụ việc theo đúng quy định của pháp luật mà còn bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm cho mẹ con cháu T. Vì vậy, ngoài việc các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể cần quan tâm, chăm lo, hỗ trợ về mọi mặt cho mẹ con T., Công an huyện Cẩm Xuyên cần tích cực, trách nhiệm hơn trong việc truy tìm đối tượng nghi vấn, gấp rút điều tra, sớm xác minh các vấn đề có liên quan để vụ việc sớm sáng tỏ!.

Tiến Dũng – Thùy Dương