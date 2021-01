Công an Can Lộc xử phạt 1 công dân trốn tránh cách ly y tế

Sau khi công dân N.T.T hoàn thành cách ly tập trung, ngày 22/1/2021, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với người này về hành vi trốn tránh cách ly y tế.

Công dân N.T.T (SN 1991, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), là thuyền viên của tàu Đức Đạt 666. Ngày 22/12/2020, tàu Đức Đạt 666 rời cảng Cagayan De Oro - Philippines sau hơn 1 tháng neo đậu, đến ngày 1/1/2021 về Việt Nam làm thủ tục nhập cảng và neo đậu tại khu vực cảng Nhà Rồng.

Tối ngày 4/1/2021, N.T.T gọi đò để chở mình từ tàu Đức Đạt 666 để trốn vào bờ, sau đó đi xe ôm lên Bến xe Miền Đông (TP. Hồ Chí Minh) bắt xe Hoàng Long về thị trấn Nghèn (Can Lộc); trên xe lúc này có 21 người.

Công dân N.T.T. được đưa vào cách ly tại UBND xã Tiến Lộc cũ ngay sau khi xuống xe khách

Tối 5/1/2021, Công an huyện Can Lộc nhận được thông tin công dân T. có hành vi trốn cách ly y tế, đang di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về nhà trên xe khách Hoàng Long. Lực lượng chức năng đã tiến hành vận động người này thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình di chuyển, lên phương án đưa công dân N.T.T đi cách ly khi về địa phương.

Rạng sáng 6/1/2021, khi xe về đến Can Lộc, Công an huyện phối hợp với chính quyền thị trấn Nghèn đã đưa công dân N.T.T vào cách ly tại UBND xã Tiến Lộc cũ; sáng ngày 6/1/2021, đưa đi cách ly y tế tại khu cách ly tập trung ký túc xá Mitraco (TX. Kỳ Anh). Rất may kết quả xét nghiệm lần 1 và lần 2 của người này đều cho kết quả âm tính.

Công dân N.T.T. hoàn thành cách ly y tế tại ký túc xá Mitraco

Ngày 22/01/2021, sau khi thực hiện xong thời gian cách ly, Công an huyện đã tiến hành làm việc với công dân N.T.T. để củng cố hồ sơ, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về hành vi “trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, phạt tiền 5.000.000 đồng.

Đây là bài học để mỗi công dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc khiến dịch bệnh lây lan ra ngoài cộng đồng.

Ngọc Hùng