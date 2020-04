Đưa tin sai sự thật trên Facebook, một người đàn ông bị phạt 5 triệu đồng

Đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận, chủ tài khoản Facebook “Trần Đình Trợ” là ông Trần Đình Trợ (SN 1955), trú tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ Facebook Trần Đình Trợ.

Sáng nay (23/4), Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh, Công an, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hương Sơn làm việc với facebooker Trần Đình Trợ về hành vi, vi phạm Luật An ninh mạng.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong lúc cả hệ thống chính trị đang vào cuộc chống dịch Covid-19, thì vào lúc 6h17 phút ngày 20/4, tài khoản Facebook Trần Đình Trợ đăng tải nội dung không đúng sự thật, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đất nước.

Chủ tài khoản thừa nhận bài viết của mình trên trang Facebook

Sau khi đăng tải nội dung, tài khoản đã giới hạn số người bình luận chỉ cho phép một số ít người để bình luận.

Tại cơ quan điều tra, ông Trần Đình Trợ quanh co, cho rằng, việc đăng tải những nội dung trên là do sơ suất trong cách diễn đạt. Thế nhưng, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Trần Đình Trợ thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu cùng với lời khai của ông Trần Đình Trợ, lực lượng chức năng xác định hành vi của người này vi phạm Luật An ninh mạng, vi phạm điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Xét các tình tiết giảm nhẹ, lực lượng chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính ông Trần Đình Trợ với số tiền 5 triệu đồng.

Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Đình Trợ.

Anh Tấn