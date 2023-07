“Hạ nhiệt” nạn khai thác, vận chuyển trái phép tài nguyên, khoáng sản

Công an Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) và Công an huyện nghi Xuân phối hợp làm việc, tuyên truyền, ký cam kết chấp hành các quy định về khai thác tài nguyên tại Công ty cổ phần Thương mại Xuân Lam...

Nghi Xuân là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về tình hình khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép. Trên địa bàn hiện có 3 mỏ đá xây dựng, 2 mỏ đất và 13 bãi tập kết kinh doanh cát tập trung ở các xã ven sông Lam. Quá trình hoạt động, các bãi tập kết cát lấy nguồn cát từ các mỏ ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), Nam Đàn và các địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng ở tỉnh Nghệ An.

Để quản lý tốt tình hình khai thác khoáng sản đất, cát trên địa bàn, thời gian qua, Công an huyện Nghi Xuân đã tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh xử lý với các hành vi vi phạm trên lĩnh vực này.

Lực lượng chức năng kiểm tra bãi tập kết cát trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

“Chúng tôi đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình và điều tra cơ bản trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; chủ động phát hiện, đấu tranh xử lý với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, buôn bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, mua bán hóa đơn, lập khống hóa đơn… của các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn”, Thượng tá Trần Bình Nguyên – Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho hay.

Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Xuân chỉ xẩy ra 7 vụ vi phạm nhỏ lẻ về vận chuyển trái phép đất, cát, cơ quan chức năng đã tịch thu hơn 100 m3.

Công an huyện Đức Thọ lập chốt trực tại khu vực xã Tùng Châu để phòng, chống khai thác cát trái phép.

Là địa phương có nhiều dòng sông lớn chảy qua, lại tiếp giáp với các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên (Nghệ An) nên Đức Thọ là địa bàn luôn tiềm ẩn phức tạp về tình trạng khai thác cát trái phép.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết, cử cán bộ thường xuyên xuống nhắc nhở các chủ mỏ chấp hành nghiêm việc cắm phao tiêu, xác định ranh giới mỏ, thực hiện nghiêm việc khai thác cát trong phạm vi mỏ đã được cấp phép… Công an huyện Đức Thọ đã tăng cường lực lượng, phương tiện thành lập 3 chốt trực tại các xã: Tùng Châu, Trường Sơn và Bùi La Nhân để túc trực, tuần tra tại các khu vực giáp ranh, điểm phức tạp về khai thác cát, sỏi trái phép; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của thuyền, phà trong khu vực.

Thượng tá Trần Thanh Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết: “Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông La đã giảm một cách rõ rệt. Từ đầu năm 2023 đến nay, chỉ xẩy ra 1 vụ khai thác đất trái phép, 5 vụ vận chuyển trái phép (3 vụ vận chuyển đất, 2 vụ vận chuyển cát)…”.

Phòng Cảnh sát môi trường và Công an TX Hồng Lĩnh kiểm tra thực tế việc khai thác tại một mỏ đá trên địa bàn TX Hồng Lĩnh.

Theo thống kê, trên toàn địa bàn Hà Tĩnh hiện có 21 mỏ đất, 8 mỏ cát và 38 mỏ đá đang hoạt động. Tính từ đầu năm 2023 lại nay, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện 21 vụ/35 đối tượng (4 tổ chức, 31 cá nhân) vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản; xử phạt hơn 317 triệu đồng, tịch thu 250 m3 cát, 71,5 m3 đất, 40 m3 đá…

Thượng tá Hoàng Trọng Hùng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường cho biết: Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng công an và các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tài nguyên khoáng sản trên địa bàn đã “hạ nhiệt” một cách rõ rệt. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản; phối hợp với các lực lượng có liên quan, công an các huyện có các mỏ khoáng sản đang trong quá trình vận hành khai thác để tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình an ninh trật tự, chất lượng môi trường và đời sống của người dân.

H.N