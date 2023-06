Hướng dẫn cách nhận biết các chất gây nghiện mới cho phụ nữ, thanh niên

Sáng 20/6, tại xã Sơn Kim 2, Huyện đoàn Hương Sơn phối hợp với Hội LHPN huyện, Công an huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống ma tuý, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ hội viên, đoàn viên thanh niên.