Hương Sơn mạnh tay xử lý việc dùng kích điện đánh bắt thủy sản

Nhằm ngăn chặn khai thác “tận diệt” các loại thủy sản bằng kích điện, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã vào cuộc quyết liệt, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Tình trạng sử dụng kích điện đánh bắt hải sản trên sông Ngàn Phố làm suy kiệt nguồn lợi thủy sản

Trong thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng huyện Hương Sơn thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo nhưng vì lợi ích trước mắt, nhiều người vẫn lén lút sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản tại sông, suối trên địa bàn. Thực trạng trên làm suy kiệt nguồn lợi thủy sản và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khiến người dân bức xúc.

Ông Nguyễn Thành Vinh - thôn Trà Sơn, xã Sơn Ninh cho biết: Tôi từng chứng kiến nhiều thuyền sử dụng kích điện đánh bắt cá trên sông Ngàn Phố. Việc đánh bắt thuỷ sản trái phép này sẽ “tận diệt” nguồn lợi thủy sản, có tác hại lâu dài, cần phải được mạnh tay xử lý.

Lực lượng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Hương Sơn họp bàn triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Qua nắm bắt tình hình, Công an huyện Hương Sơn xác định các đối tượng vi phạm làm nghề chài lưới, đánh bắt cá trên sông Ngàn Phố, chủ yếu tập trung tại khu vực thôn Sông Con, xã Quang Diệm và một số ở huyện Đức Thọ. Đây là những người quen sông nước, thuộc địa bàn sử dụng thuyền và kích điện thường hoạt động vào ban đêm và gần sáng.

Công an huyện Hương Sơn đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm. Huy động lực lượng phối hợp với công an các xã, thị trấn tập trung công tác tuần tra tuyên truyền, cam kết, tăng cường, kiểm soát trên các tuyến sông, nhất là vào thời điểm “nóng”.

Các đối tượng sử dụng kích điện trên sông Ngàn Phố bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

Qua theo dõi, mật phục, trong đêm 18 và 19/12/2021, Công an huyện Hương Sơn đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm đó là P.V.T (SN 1987) trú tại thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây và N.V.L (SN 2001) ở thôn Sông Con, xã Quang Diệm. Cả 2 trường hợp trên đang sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép trên sông Ngàn Phố. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 2 bộ kích điện, 2 bình ắc quy, đồng thời lập biển bản xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 11/12/2021, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, xử lý V. V. T. (SN 1984) ở thôn 4, xã Sơn Giang đang sử dụng kích điện để đánh thủy sản trên sông thuộc khu vực thôn Trung Đình, xã Sơn Ninh…

Công an huyện Hương Sơn mở đợt cao điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thiếu tá Thái Văn Vũ - Đội trưởng Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Hương Sơn cho biết: Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Đội cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với chính quyền các cấp, các ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Mặt khác, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Hương Sơn phối hợp lực lượng công an xã, thị trấn mở nhiều đợt cao điểm phát động vận động người dân giao nộp 70 bộ kích điện, xử lý 13 vụ 15 đối tượng có hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, xử phạt trên 40 triệu đồng.

Lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về đánh bắt thủy sản.

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: Bên cạnh tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông, suối, Công an huyện Hương Sơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn thời gian tới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về đánh bắt thủy sản cho người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, để chấm dứt được tình trạng này, ngoài sự nỗ lực của lực lượng Công an thì cần có sự chung tay của các cấp chính quyền và cả cộng đồng trong công tác tuyên truyền cũng như có sự hỗ trợ để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho người dân làm nghề chài lưới trên sông.

Dương Trung Tuấn