Kiên quyết xử lý vi phạm trong lĩnh vực TN&MT ở Hà Tĩnh

Năm 2020, Thanh tra Sở TN&MT Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính 13 tổ chức với tổng số tiền 666 triệu đồng. Trong khi các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực TN&MT ở Hà Tĩnh có xu hướng giảm thì mức độ và tính chất vi phạm lại tăng lên.

Ngày 21/7/2020, tổ công tác do Thanh tra Sở TN&MT Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đã kiểm tra khu vực nuôi tôm của HTX Nuôi trồng thủy sản và du lịch Bảo An Phú ở vùng Khe Ngâm, thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh để làm rõ phản ánh của người dân về hành vi xả nước thải không qua xử lý ra môi trường.

Tổ công tác do Thanh tra Sở TN&MT chủ trì tiến hành lấy mẫu nước thải từ HTX Nuôi tôm Bảo An Phú ở vùng Khe Ngâm, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh để giám định. (Ảnh chụp ngày 21/7/2020).

Căn cứ kết quả kiểm tra, biên bản làm việc cùng biên bản vi phạm hành chính do tổ công tác lập, Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường số tiền 392 triệu đồng và buộc HTX Nuôi trồng thủy sản và du lịch Bảo An Phú phải khắc phục các tồn tại.

Tiếp đó, vào cuối tháng 10/2020, khi nhận được thông tin về việc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 bơm nước tại bãi xỉ ra mương thoát nước, Thanh tra Sở TN&MT cũng đã nhanh chóng vào kiểm tra thực tế, đồng thời lấy các mẫu nước để kiểm tra. Tới thời điểm này, Sở TN&MT và các đơn vị liên quan đang tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Thanh tra Sở TN&MT Hà Tĩnh lên kế hoạch cho các cuộc thanh kiểm tra.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều vụ việc vi phạm mà Thanh tra Sở TN&MT phát hiện, xử lý trong năm qua. Phó Chánh thanh tra Sở TN&MT Hà Tĩnh Lê Tài Tuấn cho hay: Tài nguyên và môi trường là lĩnh vực liên quan hầu hết tới người dân và doanh nghiệp, dẫn tới tình hình vi phạm ngày càng phức tạp, mà nguyên nhân là do nhận thức của một bộ phận người dân và tổ chức còn hạn chế.

Để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thời gian qua, Sở TN&MT Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực của ngành, đồng thời yêu cầu các địa phương thành lập các tổ công tác để tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đoàn kiểm tra Sở TN&MT kiểm tra địa điểm khai thác đất trái phép ở xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh. (Ảnh chụp tháng 9/2020).

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng như thiên tai lũ lụt khiến các cơ sở hoạt động khó khăn, vì thế, việc thanh kiểm tra chủ yếu khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Trong năm 2020, Thanh tra Sở TN&MT đã tiến hành 12 cuộc thanh kiểm tra ở các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường và tài nguyên nước.

Cụ thể như thanh tra việc giao, cho thuê đất trái thẩm quyền tại các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc; kiểm tra việc sử dụng đất tại Khách sạn Ngoại Thương (cũ) của Công ty TNHH Thương mại và tổ chức sự kiện Hà Tĩnh thuê ở thị trấn Cẩm Xuyên; kiểm tra việc khai thác mỏ của Công ty TNHH Quảng Đại ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc; kiểm tra khai thác đất san lấp ở xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, hay công tác bảo vệ môi trường tại Công ty Phát triển nông lâm Hà Tĩnh ở xã Phú Lộc, huyện Can Lộc…

Ngày 14/12/2020, Thanh tra Sở TN&MT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Khai thác và chế biến đá Thạch Hải do có sai phạm trong quá trình khai thác ở mỏ đá Nam Giới.

Theo ông Lê Tài Tuấn, qua kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm của các đơn vị. Những hành vi vi phạm chủ yếu là không ký hợp đồng thuê đất, sử dụng đất sai mục đích; thực hiện không đầy đủ nội dung trong đánh giá tác động môi trường; không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ; không lót bạt hồ chứa nước thải; khai thác vượt công suất, khai thác ngoài phạm vi được cấp phép; khai thác không đúng với thiết kế mỏ được phê duyệt…

Từ đó, Thanh tra Sở TN&MT đã xử phạt vi phạm hành chính 13 tổ chức (năm 2019 là 17 tổ chức) với tổng số tiền 666 triệu đồng; trong đó, lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước 121 triệu đồng, lĩnh vực khoáng sản 510 triệu đồng, lĩnh vực đất đai 35 triệu đồng.

“So với các năm trước, số vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giảm đáng kể nhưng mức độ và tính chất vi phạm tăng lên, vì thế mà số tiền xử lý vi phạm hành chính cũng tăng gần 360 triệu đồng” - Phó Chánh thanh tra Sở TN&MT Hà Tĩnh Lê Tài Tuấn thông tin.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, Thanh tra Sở TN&MT cũng đã tiếp nhận 31 cuộc, 40 lượt người, 97 đơn thư khiếu nại, tố cáo và 25 đơn UBND tỉnh chuyển tới. Đến nay, cơ bản các đơn thư đã được giải quyết thấu đáo.

Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh Hồ Huy Thành cho hay: Với sự đóng góp từ Thanh tra Sở, công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường được tăng cường và thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua đó, nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng, người dân, doanh nghiệp ngày càng được nâng lên.

Văn Đức